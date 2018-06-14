«Надеюсь, что может быть кому-то спас жизнь». Безвозмездных доноров в Беларуси за 5 лет стало в 16 раз больше

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его цель – расширение добровольного безвозмездного донорства крови. Другими словами, планируется, что к 2020 году в стране донорство крови будет закрепляться только на безвозмездной основе, что означает почти полный отказ от материального вознаграждения за сданную кровь. При этом документ предусматривает и специальный социальный пакет для добровольцев.

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов Житель Гродно Кирилл Байковский уже более 10 лет периодически сдает кровь. В первый раз – еще когда учился в академии. Сейчас сдает плазму уже в 60-й раз, чувствует себя прекрасно. Мужчина не скрывает: денежный вопрос важен, но неоднократно он становился донором и на безвозмездной основе, когда экстренно для операции требовалась именно его третья положительная.

Кирилл Байковский, житель Гродно:

Надеюсь, что может быть кому-то спас жизнь. Такая ситуация была, когда мне звонили и говорили, что ожоги у ребенка. И приезжал в воскресенье сдавал. Гродненская областная станция переливания крови – крупнейший заготовитель в области: более 10 литров цельной крови в год и более 5 литров плазмы.

В первую очередь, покрывает нужды города и трех районов области. Но в экстренном режиме здесь готовы поделиться жизненно важным веществом с любой больницей. База из более 4 тысяч регулярных доноров. Каждый из них готов подставить плечо – в буквальном смысле.

Наталья Салей, житель Гродно:

Это, наверное, десятый раз. Кровь нужна. В доме ребенка я работаю. Стараюсь помогать тем, кто нуждается в помощи. Забор крови – на самом современном оборудовании. Например, станция первой в области начала работать с весами-помешивателями. То есть медработнику не надо вручную постоянно смешивать кровь с антикоагулянтом, чтобы она не сворачивалась во время забора. Сегодня главная цель станции – выйти на 100 %-ное безвозмездное донорство до 2020 года.

Кровь необходима для спасения человеческих жизней. Возрождать добровольное безвозмездное донорство в Беларуси стали с 2013 года. Спустя 5 лет количество таких добровольцев в нашей стране в 16 раз больше.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения:

Это общепризнанная тенденция – поиск доноров, которых мотивирует альтруизм, гражданская позиция. Эти доноры не заинтересованы скрыть показатели своего здоровья, поэтому гемопродукты от них наиболее безопасны.

Неотложные хирургические операции, пересадка органов и тканей – везде нужна донорская кровь. Новый законопроект о донорстве крови и ее компонентов расширит комплекс социального пакета для безвозмездных доноров.