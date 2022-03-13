Этот врач и его команда спасли Рому Когодовского, и вот что хирург рассказывает о мальчике
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.
Юлия Артюх, СТВ:
Уникальный случай произошел у нас в стране: Рома Когодовский, который вынес своего братика из огня, очень сильно обгорел сам. Вы и ваша команда спасали этого ребенка и провели просто симбиоз желания выжить и профессионализма врачей. Помните свои ощущения, когда привезли Рому к вам, и надо было его спасать?
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Конечно. Каждый конкретный случай, особенно когда с такой героической составляющей, как у Романа, он откладывает след в душе каждого комбустиолога. Видя Романа, видя те огромные ожоги, которые он получил в результате спасения своего брата, говорили нам о том, что здесь может быть все что угодно. К сожалению, наш многолетний опыт и жестокие цифры статистики позволяют нам судить о перспективах каждого пациента, в зависимости от площади и глубины поражения кожных покровов. У Романа более 50% кожи погибло.
Юлия Артюх:
Это очень много считается?
Алексей Часнойть:
Это глубокие ожоги. В большинстве случаев это приводит к неблагоприятному исходу. И говорить о каких-то прогнозах было совершенно невозможно. Но, как вы правильно отметили, его сила воли и желание жить совместно с нашим профессионализмом и с работой нашей команды смогли привести к такому положительному результату. Причем здесь важна работа не только врачей: и санитарочек, и медицинских сестер, и врачей нашего Республиканского ожогового центра, и всех специалистов, которые приняли участие в судьбе Романа. Вклад каждого из них неоценим и не может быть выделен. Это общий подвиг и труд всего коллектива.
Юлия Артюх:
Пользуясь случаем, спасибо вам за это. Двадцать операций перенес Роман, даже, наверное, более двадцати. И все операции проводили вы? Или как-то менялись специалисты?
Алексей Часнойть:
Часть операций была проведена при моем участии. Иногда я находился рядышком в операционной, чтобы видеть, что происходит, координировать действия, смотреть за динамикой раневого процесса и всего остального, чтобы выстроить дальнейшую тактику лечения. Но моя роль не только была в непосредственном лечении Романа, но и организации его лечения (консультативная помощь других специалистов). Именно организационная часть также лежала на моих, скажем так, плечах.
Юлия Артюх:
Рома – ребенок. Он будет расти, и кожа будет растягиваться. Что будет происходить с пораженными участками, как видите на перспективу?
Алексей Часнойть:
К сожалению, дети, которые перенесли такую травму в раннем возрасте, чем раньше они получили травму, тем более длительный период они будут нашими пациентами. До того момента, пока он окончательно не вырастет до роста взрослого человека, потому что, как вы правильно отметили, пораженные, рубцово-измененные ткани будут замедлены в своем росте. Они не будут так растягиваться и развиваться, как здоровая кожа. Поэтому со временем будут происходить какие-то функциональные нарушения на тех или иных участках тела, что приведет к необходимости выполнения реконструктивных пластических операций. Когда это время настанет и какое количество еще оперативных вмешательств Роману потребуется, к сожалению, пока невозможно сказать. Скорее всего, это будет.
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