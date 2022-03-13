Этот врач и его команда спасли Рому Когодовского, и вот что хирург рассказывает о мальчике

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Уникальный случай произошел у нас в стране: Рома Когодовский, который вынес своего братика из огня, очень сильно обгорел сам. Вы и ваша команда спасали этого ребенка и провели просто симбиоз желания выжить и профессионализма врачей. Помните свои ощущения, когда привезли Рому к вам, и надо было его спасать?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Конечно. Каждый конкретный случай, особенно когда с такой героической составляющей, как у Романа, он откладывает след в душе каждого комбустиолога. Видя Романа, видя те огромные ожоги, которые он получил в результате спасения своего брата, говорили нам о том, что здесь может быть все что угодно. К сожалению, наш многолетний опыт и жестокие цифры статистики позволяют нам судить о перспективах каждого пациента, в зависимости от площади и глубины поражения кожных покровов. У Романа более 50% кожи погибло. Юлия Артюх:

Это очень много считается?

Алексей Часнойть:

Это глубокие ожоги. В большинстве случаев это приводит к неблагоприятному исходу. И говорить о каких-то прогнозах было совершенно невозможно. Но, как вы правильно отметили, его сила воли и желание жить совместно с нашим профессионализмом и с работой нашей команды смогли привести к такому положительному результату. Причем здесь важна работа не только врачей: и санитарочек, и медицинских сестер, и врачей нашего Республиканского ожогового центра, и всех специалистов, которые приняли участие в судьбе Романа. Вклад каждого из них неоценим и не может быть выделен. Это общий подвиг и труд всего коллектива. Юлия Артюх:

Пользуясь случаем, спасибо вам за это. Двадцать операций перенес Роман, даже, наверное, более двадцати. И все операции проводили вы? Или как-то менялись специалисты?

Алексей Часнойть:

Часть операций была проведена при моем участии. Иногда я находился рядышком в операционной, чтобы видеть, что происходит, координировать действия, смотреть за динамикой раневого процесса и всего остального, чтобы выстроить дальнейшую тактику лечения. Но моя роль не только была в непосредственном лечении Романа, но и организации его лечения (консультативная помощь других специалистов). Именно организационная часть также лежала на моих, скажем так, плечах. Юлия Артюх:

Рома – ребенок. Он будет расти, и кожа будет растягиваться. Что будет происходить с пораженными участками, как видите на перспективу?