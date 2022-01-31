Верный признак – ломка или «синдром отмены». Как может развиться зависимость от лекарств?

Головная боль, бессонница или давление – избавиться от неприятных симптомов как по щелчку пальцев помогают лекарства. Таблетки легко приобрести в аптеке. Вот только многие забывают, что принимать тот или иной препарат можно только после консультации с врачом. Нередко самолечение приводит к лекарственной зависимости.

Татьяна Будницкая, врач-психиатр-нарколог, заведующая 21-м наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Зависимость – это такое состояние, когда есть непреодолимая тяга к чему-то. В случае с лекарствами это непреодолимая тяга принять лекарственное средство. Человек начинает принимать препараты либо самостоятельно, либо по назначению врача. В какой-то момент наступает улучшение, но человек может расценить это улучшение как недостаточное. И он начинает самостоятельно, без согласования с врачом, увеличивать дозу, кратность приема.

У любых пилюль есть побочные эффекты. Кроме того, даже если таблетки на ваш взгляд на отлично справляются с недомоганиями, они не устраняют их причину. К примеру, головная боль может возникать из-за напряжения, травмы или вовсе быть предвестником серьезных заболеваний сосудов. Чтобы искоренить проблему, нужна тщательная диагностика и помощь специалиста.

Татьяна Будницкая:

Когда врач подбирает дозу препарата, он оценивает риски, возможные побочные эффекты и ожидаемые результаты. Если человек принимает лекарство самостоятельно, он не может оценивать все вышеперечисленное. Он просто ориентируется на свое субъективное самочувствие, которое может идти в разрез с клинической картиной, телесными проявлениями. Лекарственная зависимость возникает не только от медикаментов по рецепту. Снотворные, успокоительные, обезболивающие или слабительные – если бесконтрольно принимать препараты, на них легко «подсесть», как на наркотик.

Татьяна Будницкая:

Будут возникать навязчивые мысли о том, что нужно найти препарат, принять его, сходить к врачу, выписать рецепт, нужно сходить в аптеку, приобрести этот препарат. Будет часто тревожно проверять, есть ли препарат у него в наличии, носить препарат с собой. Верный признак лекарственной зависимости – это ломка или «синдром отмены». Если человек прекращает принимать препарат, он будет ощущать тревожность, раздражительность, потливость, вплоть до панических атак. В таком случае необходимо обратиться к врачу психиатру-наркологу.