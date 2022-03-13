Может ли комбустиолог проводить пластические операции по изменению внешности? Отвечает врач

Юлия Артюх, СТВ: Мы медленно подошли к тому, что все-таки комбустиология очень сильно сопряжена с пластической хирургией. Интересно, вы занимаетесь пластикой именно впоследствии этих операций (ожогов, удаление невусов или еще каких-то новообразований)? Или вы еще как пластический хирург позиционируетесь? То есть нос можно прийти поправить?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Смотрите, в обыденном понимании каждого человека пластический хирург – это тот хирург, который выполняет оперативные вмешательства по возвращению красоты и молодости изначально здоровым людям. Мы же все-таки реконструктивно-пластические хирурги – это те, которые работают на изначально травмированных тканях. Поэтому в нашей специальности, конечно, работают все те же законы, как и в эстетической хирургии, про которую вы говорите. Но в полном понимании в своих отделениях мы это выполнять в широком смысле не можем, поэтому должны быть отдельные условия, более стерильные, чистые, потому что ожоговый пациент – это все-таки инфекционный пациент. У него в ранах живет какая-то микрофлора, не позволяющая, чтобы рядышком с ним лежал совершенно здоровый человек, которому мы сделаем маммопластику, или абдоминопластику, или ринопластику, про которую вы говорите. За то время, пока я являюсь главным специалистом по комбустиологии Министерства здравоохранения, я убедил своих коллег и убедил администрации клиник, где они работают, в том, что все-таки есть необходимость нам, врачам-комбустиологам, пройти специализацию по пластической хирургии, чтобы освоить все нюансы, моменты, присущие эстетической хирургии, микрохирургии, которыми владеют пластические хирурги.

Юлия Артюх:

Можно сказать, что это ваше нововведение в комбустиологии, чтобы обучали наших специалистов все-таки пластике?