Важен профессионализм врача. От чего ещё зависит срок службы стоматологической пломбы?

Все в этом мире имеет свой срок. Это старую поговорку можно отнести в том числе и к нашей улыбке, а точнее к пломбам. И даже если вы «вооружены до зубов», важно понимать, что любая пломба рано или поздно начнет разрушаться.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог-терапевт:

Многие пациенты задают вопрос: сколько прослужит пломба, которую ему только что поставил доктор? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, так как срок службы реставрации зависит от разных факторов. В первую очередь это ответственность, профессионализм и квалификация доктора, который делал эту процедуру. Во-вторых, материалы, с помощью которых был восстановлен зуб. От их качества, от фирмы-производителя, соблюдения сроков годности, правильного хранения, конечно, зависит итог того, сколько прослужит пломба.

В основном пломбы выполняют защитную функцию, препятствуя разрушению зубов. К слову, никакие специалисты и материалы не застрахуют ваши зубы от вредных привычек. Поэтому если вы любитель грызть карандаши, семечки, а также колоть отреставрированными зубами орехи, срок службы пломб будет только на вашей совести. Немаловажными считаются и иные стоматологические проблемы у пациента. К примеру, если у вас неправильный прикус, отреставрированный зуб подвергается избыточным нагрузкам, в таком случае пломба изнашивается намного быстрее.

Наталья Грицкевич:

Еще немаловажным является соблюдение техники постановки реставрации. Мне хотелось бы объяснить, как пломба крепится к зубу. Зуб – это биологическая ткань, пломба – это, по сути, пластмасса. То есть модифицированный полимер современный, но он имеет отношение по химическому составу к пластмассам. Как их соединить? Существует для этого адгезивная система. Зуб после препарирования обрабатывается специально протравкой – слабым раствором фосфорной кислоты, эмаль становится пористой, затем в нее проникает адгезивная система, которая запечатывает эти поры и микромеханически фиксируется к зубу. После этого адгезивная система химически соединяется уже с пломбировочным материалом. Таким образом соединение получается достаточно крепким.

У каждого человека в полости рта есть микроорганизмы, выделяющие специфические ферменты, которые разрушают соединение между зубом и пломбой. От активности ферментов тоже во много зависит срок службы пломбы. Поэтому у одного пациента она может стоять со школьных лет, а у второго не прослужит и три года.