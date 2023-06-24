«Есть грань». Когда бодипозитив перестаёт быть разумным? Ответили эксперты

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

У бодипозитива хватает и критиков. Одни говорят, например, что некоторые модели, как британка Тэсс Холлидей, демонстрируют не любовь к себе, а наплевательское отношение к здоровью. При весе в 150 килограммов эта красавица не скрывает своей привязанности к фаст-фуду. В унисон звучат и голоса медиков. Они предполагают, что вместе с тем, как плюс-сайз стал позиционироваться вариантом нормы, людей с лишними килограммами стало больше. Оказалось, что бодипозитив может быть и опасным для здоровья.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

С точки зрения диетолога, бодпозитив – это, как правило, всегда про поломку на уровне тела. В частности, процесс, когда пища поступает, переваривается, усваивается и выводится из организма. Как правило. Бодипозитив как лишний вес для специалистов по питанию, врачей, диетологов это звоночек, подсказка, что где-то произошла поломка. И мы смотрим, на каком этапе произошла поломка. Она употребляла не ту пищу, неправильную пищу, пищу, которая приводит к набору веса. Это промежуточный этап, когда произошло нарушение на уровне утилизации и переваривания пищи.

Почему люди с лишними кило используют бодипозитив в качестве некого прикрытия? Психологи объясняют, во многом это связано с тем, что они не готовы признать проблемы и боятся обратиться за помощью. Ведь куда сложнее пойти наперекор сложившимся стандартам красоты и всерьез полюбить свои, по их мнению, неидеальные формы, чем доедать по ночам остатки пиццы, прикрываясь бодипозитивом, и ни к чему не стремиться. Да, движение призывает принимать и уважать любое тело, но не просит игнорировать реальные проблемы.

Надежда Рябова, диетолог, кандидат медицинских наук:

Ко мне приходит примерно 70 % людей с избыточной жировой массой тела, страдающих ожирением. И не только ожирением, а уже метаболическим синдромом. Это тяжелые пациенты. Они не всегда позитивно относятся и воспринимают свое тело. Их качество жизни снижено, они недовольны своим телом. И показатели здоровья говорят о том, что необходимо вес снижать.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Очень часто бодипозитив – искажение там, где это довольно сильно вредит здоровью. Здесь та грань, когда надо остановиться и задуматься. Есть женщины в пышном теле и абсолютно здоровые, есть худые и нездоровые. Там, где заканчивается психология и начинается медицина, есть грань. В основе философии бодипозитива лежит убеждение, что индекс массы тела человека не обязательно говорит вам о его здоровье. У вас этот показатель может быть выше предела нормы, но не будет никаких метаболических осложнений, если вы будете придерживаться здоровой диеты и активно двигаться.

Анна Бедрицкая:

Индекс массы тела – это масса, деленная на рост в метрах в квадрате. И если индекс массы тела больше 25, то можно условно говорить о лишнем весе. Но есть большое количество факторов, которые нужно учитывать. Это, например, тип телосложения. Есть астеники, мезоморфы, эктоморфы. Это очень важно понимать. Есть генетическая предрасположенность, но ее вклад (так называемая широкая кость и так далее) на моей практике очень маленькая. Большая доля в наличии лишнего веса – это пищевые привычки в семье. То есть культура питания в семье и банальная пищевая неграмотность, отсутствие физической нагрузки и лень.