Медуслугами в Беларуси воспользовались представители 148 стран. Статистика здравоохранения

Новости Беларуси. К медицине в Беларуси всегда было пристальное внимание. Повышение эффективности работы здравоохранения на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не так давно были определены болевые точки в системе. Теперь время решать накопившиеся проблемы. Ведь на кону создание всех условий для оказания качественной медицинской помощи населению. К слову, ее в нашей стране оказывают около 48 тысяч практикующих врачей и почти 125 тысяч средних медицинских работников.