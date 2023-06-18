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Медуслугами в Беларуси воспользовались представители 148 стран. Статистика здравоохранения

18 июня 2023 12:08
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Новости Беларуси. К медицине в Беларуси всегда было пристальное внимание. Повышение эффективности работы здравоохранения на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Медуслугами в Беларуси воспользовались представители 148 стран. Статистика здравоохранения-1

Не так давно были определены болевые точки в системе. Теперь время решать накопившиеся проблемы. Ведь на кону создание всех условий для оказания качественной медицинской помощи населению. К слову, ее в нашей стране оказывают около 48 тысяч практикующих врачей и почти 125 тысяч средних медицинских работников. 

Медуслугами в Беларуси воспользовались представители 148 стран. Статистика здравоохранения-4

В Беларуси функционируют 2 660 амбулаторно-поликлинических организаций, 585 больниц и 119 станций скорой медицинской помощи. Больше всего их в Минске. В 2022 году услугами белорусской медицины воспользовались представители 148 стран. Чаще всего это были граждане России, Украины, Казахстана, Латвии, Китая, Израиля и Азербайджана. 

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Фотофакт

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