Медуслугами в Беларуси воспользовались представители 148 стран. Статистика здравоохранения

Новости Беларуси. К медицине в Беларуси всегда было пристальное внимание. Повышение эффективности работы здравоохранения на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К медицине в Беларуси всегда было пристальное внимание. Повышение эффективности работы здравоохранения на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не так давно были определены болевые точки в системе. Теперь время решать накопившиеся проблемы. Ведь на кону создание всех условий для оказания качественной медицинской помощи населению. К слову, ее в нашей стране оказывают около 48 тысяч практикующих врачей и почти 125 тысяч средних медицинских работников.
В Беларуси функционируют 2 660 амбулаторно-поликлинических организаций, 585 больниц и 119 станций скорой медицинской помощи. Больше всего их в Минске. В 2022 году услугами белорусской медицины воспользовались представители 148 стран. Чаще всего это были граждане России, Украины, Казахстана, Латвии, Китая, Израиля и Азербайджана.