«За 4 месяца похудела на 20 кг». Вот какой путь прошла белорусская модель плюс-сайз, чтобы принять себя
1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Юлия Петрашко – белорусская модель плюс-сайз. Путь к принятию себя был долгим, с диетами, тренировками, удачами и провалами.
Юлия Петрашко, модель plus-size:
У меня есть склонность к лишнему весу, и в какой-то момент я пришла к осознанию, что мне нужно похудеть. Я взялась за себя и в течение четырех месяцев похудела на 20 килограммов. Это была очень сильная мотивация. У меня как будто открылось второе дыхание, я начала активно искать себя, проявлять, и мне попалось объявление модельного агентства. Я обратилась туда, открыла себя с нового листа, осознала, что могу быть красивой, уверенной в себе. Это был очень хороший опыт для меня.
Несмотря на уверенность в себе и успехи в модельном бизнесе, Юлия не раз пыталась похудеть. Качели с весом особенно испугали девушку после рождения ребенка. Сегодня модель плюс-сайз признается: именно сцена и софиты помогли поверить в себя.
Юлия Петрашко:
Я хорошо помню свой первый показ. Я шла, у меня колотилось сердце, просто выскакивало из груди. Я смотрела вы пол, меня трясло. И спустя два года, отзанимавшись в модельной школе, я поняла, какого прогресса я достигла. Я поняла, что уверенно иду по подиуму. Это формирует внутренний стержень, не бояться людей, формирование навыков взаимодействия с аудиторией.
Анекдот о том, что заснул с одной женщиной, а проснулся с другой, уже не кажется таким смешным в современных реалиях. Вот и сторонники позитива уверены: красота должна быть натуральной.
Юлия Петрашко:
Было время, что я без косметики не могла выйти на улицу. Было ощущение, что я голая. Но в какой-то момент я поняла: это не стоит того. Если у меня важное мероприятие, я наношу макияж. Может, это идет из детства. Папа говорил: вы и так красивые. То есть он внушал это. Я поняла, что нужно к естественности стремиться.
«Мое тело – мое дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой (подробности).