«За 4 месяца похудела на 20 кг». Вот какой путь прошла белорусская модель плюс-сайз, чтобы принять себя

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юлия Петрашко – белорусская модель плюс-сайз. Путь к принятию себя был долгим, с диетами, тренировками, удачами и провалами.

Юлия Петрашко, модель plus-size:

У меня есть склонность к лишнему весу, и в какой-то момент я пришла к осознанию, что мне нужно похудеть. Я взялась за себя и в течение четырех месяцев похудела на 20 килограммов. Это была очень сильная мотивация. У меня как будто открылось второе дыхание, я начала активно искать себя, проявлять, и мне попалось объявление модельного агентства. Я обратилась туда, открыла себя с нового листа, осознала, что могу быть красивой, уверенной в себе. Это был очень хороший опыт для меня.

Несмотря на уверенность в себе и успехи в модельном бизнесе, Юлия не раз пыталась похудеть. Качели с весом особенно испугали девушку после рождения ребенка. Сегодня модель плюс-сайз признается: именно сцена и софиты помогли поверить в себя. Юлия Петрашко:

Я хорошо помню свой первый показ. Я шла, у меня колотилось сердце, просто выскакивало из груди. Я смотрела вы пол, меня трясло. И спустя два года, отзанимавшись в модельной школе, я поняла, какого прогресса я достигла. Я поняла, что уверенно иду по подиуму. Это формирует внутренний стержень, не бояться людей, формирование навыков взаимодействия с аудиторией.