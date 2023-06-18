В парке Горького проходит фестиваль саморазвития и здорового образа жизни

Новости Беларуси. Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. В парке Горького в столице сейчас достаточно многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. В парке Горького в столице сейчас достаточно многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там представлено всё, что может служить панацеей от недугов. И это не таблетки и медикаменты. Занятия йогой, различные направления альтернативной медицины, лечебная физкультура. Кроме того, на фестивале работает лекторий от профессиональных психологов и экспертов.
Ольга Коробчиц, организатор:
Это прекрасный уик-энд, где каждый может для себя найти то, чем он может позаниматься, что-то узнать новое. Потому что мы в плане спикеров, допустим, подбираем всегда актуальные темы, подходящие под данный сезон.
Полина Доморад, тренер:
На нашей площадке будет много классных локаций. Это зона TRX. Моя зона – это здоровая спина, где я покажу, как убрать сутулость, раскрыть свою красивую осанку.
Нравится. Нравится очень. Позитив. Эмоций куча. Розыгрыши, лотереи. Хочется танцевать бабушке!
В рамках фестиваля работает и выездная поликлиника. Прямо в парке можно проверить уровень кислорода в крови, измерить частоту сердечных сокращений и встать на умные весы, которые подскажут, все ли у вас в порядке со здоровьем.