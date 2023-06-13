«Не хватает специалистов». Как будут решать кадровые и другие вопросы в здравоохранении Борисовского района?

Новости Беларуси. Санитарно-техническое состояние объектов здравоохранения могло бы быть лучше, как и организация лечения пациентов. Премьер-министр Роман Головченко провел инспекцию учреждений системы здравоохранения Борисова. И лично убедился, как на местах организована работа по выполнению поручений Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент: Система здравоохранения Борисова и района – это больше полусотни структурных подразделений. Медпомощь в них оказывают почти полутора тысячам борисовчанам. Накануне здесь побывала рабочая группа по проверке системы здравоохранения. Выявлен ряд недостатков.

Дефицит кадров, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов здравоохранения, некачественная организация лечения пациентов. Такие проблемные вопросы выявлены в ходе масштабной проверки. Но, как оказалось, эти проблемы на виду. В унисон мониторинговой группе говорят и борисовские пациенты.

– Первая поликлиника, которая находится в старой части города у нас, в ней не хватает очень много специалистов. Таких, как окулист, например, он разбросан по разным частям города, невролог, который даже с ребенком можно прийти даже медкомиссию ту, взять талончик, например. Я встаю в семь утра, в шесть утра и к семи мы занимаем очередь на улице, не говоря о том, чтобы зайти в само здание.

– Муж у меня лежал в урологии. Там страшнейшие условия, во-первых, тараканы. А в этой больнице нормально, конечно, требуется ремонт во многих отделениях это однозначно, а так нормально. Врачи, как специалисты, вот у меня муж лежал в пульмонологии, – очень хорошие специалисты.

Свой рабочий визит глава правительства начал в Борисовской центральной районной больнице. Но позже сменил маршрут и отправился на проблемные участки, отмеченные мониторинговой группой. Отмечено, что в целом работа проводится, но есть тенденция к поверхностному решению вопросов, вместо устранения глубинных причин и острых недостатков.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я хочу убедиться, что каждый на местах, кто должен фактически исправлять эти упущения. Пусть не сегодня и не завтра, но по крайне мере он должен знать. До конца года или в следующем году это сделает, когда ему позволят силы и средства. Но он четко знает, что ему надо сделать в первую очередь в отношении людей, как подготовить, организовать работу с людьми. Не надо формально, у него в тетрадке должны быть написаны свои мероприятия. И начальник управления областного здравоохранения должен с каждым по каждому вопросу пройтись. Он должен сказать: «Ну, садись давай, что будем делать?»

Кадры – один из ключевых проблемных вопросов в Борисове. При наличии хорошей материальной базы спектр выполняемых оперативных вмешательств ограничен по причине нехватки профессиональных знаний и навыков. Например, протезирование тазобедренных и коленных суставов могут провести лишь несколько врачей.

Та же ситуация и с хирургами, работающими с лапороскопическим оборудованием. Есть вопросы и в правильности выбора методов лечения пациентов: клинические протоколы не выполняются.