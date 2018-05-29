Можно ли аллергику подобрать животное? Мнение доктора медицинских наук

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Для многих родителей вопрос животрепещущий: дети просят завести животных. В той же пробе у нас есть котик, собачка.

Но ведь бывает так, что можно подобрать аллергику животное, или нет?

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

Если у ребенка уже есть какая-то проблема, какое-то аллергическое заболевание, есть астма, например (у детей, как правила она аллергическая), конечно, все-таки не желательно.

Специфическая иммунотерапия: новые способы лечения аллергии в Беларуси

Ирина Ромбальская:

Вот у меня, например, есть замечательный кот породы девон рекс, на которую у меня нет аллергии. При том, на всех других котов – жуткие проявления аллергии, которые не скрыть. И жить с ним невозможно. Может все-таки есть какие-то варианты или это всегда риск?

«Если ребенку не будут создаваться искусственные стерильные условия, это защитит его в дальнейшем от аллергии»

Людмила Маслова:

Риск – конечно. Но в нашей стране появилась возможность проведения специфической иммунотерапии и к аллергенам животным.

То есть можно проводить специфическую иммунотерапию эпидермальными аллергенами. И это позволит перестроить этот иммунный ответ, как-бы обучить иммунную систему переносить нормально контакт ребенка с животными.