Можно ли аллергику подобрать животное? Мнение доктора медицинских наук

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.
Ирина Ромбальская, СТВ:
Для многих родителей вопрос животрепещущий: дети просят завести животных. В той же пробе у нас есть котик, собачка.
Но ведь бывает так, что можно подобрать аллергику животное, или нет?
Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:
Если у ребенка уже есть какая-то проблема, какое-то аллергическое заболевание, есть астма, например (у детей, как правила она аллергическая), конечно, все-таки не желательно.
Специфическая иммунотерапия: новые способы лечения аллергии в Беларуси
Ирина Ромбальская:
Вот у меня, например, есть замечательный кот породы девон рекс, на которую у меня нет аллергии. При том, на всех других котов – жуткие проявления аллергии, которые не скрыть. И жить с ним невозможно. Может все-таки есть какие-то варианты или это всегда риск?
«Если ребенку не будут создаваться искусственные стерильные условия, это защитит его в дальнейшем от аллергии»
Людмила Маслова:
Риск – конечно. Но в нашей стране появилась возможность проведения специфической иммунотерапии и к аллергенам животным.
То есть можно проводить специфическую иммунотерапию эпидермальными аллергенами. И это позволит перестроить этот иммунный ответ, как-бы обучить иммунную систему переносить нормально контакт ребенка с животными.