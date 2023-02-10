Вегетарианцы, веганы и сыроеды. В чём между ними разница и каковы последствия таких систем питания?

«Я никого не ем» – именно так звучит основной принцип вегетарианцев. Эта особая система питания возникла в глубокой древности и, предположительно, проникла в Европу из Азии, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сегодня в ее рядах уже более 10 миллионов человек – и это только официально.

В 1944 году от вегетарианства отделилась особая ветвь – веганство. Его сторонники отрицают применение любых продуктов животноводства. И отказываются не только от мяса, но и от молока, яиц и даже меда. Суть веганского учения – убеждение в том, что все живые существа имеют право на жизнь и свободу. Но кто такие сыроеды и почему их взгляды на пищу могут привести к необратимым последствиям?

Иван Лис, владелец веганского кафе:

Люди спрашивают: ты сыр что ли ешь? Не понимают. Я сам так шутил. Простыми словами, сыроедение – это система питания, которая исключает любую термическую обработку продуктов. Фрукты и овощи поедаются сырыми, крупы проращиваются и едятся вместе с ростками. Не пьют сыроеды и молока животных. Сторонники сыроедения уверены, что такая система максимально естественна для человека. Ведь давным-давно люди питались именно так: собирали плоды и коренья и ели их в первозданном виде. Однако врачи сходятся во мнении: такая диета слишком бедна для современного ритма жизни и не обеспечивает нужного количества витаминов, минералов и нутриентов.

Наталья Лозовикова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники 2-й городской клинической больницы г. Минска:

У женщин и девушек часто анемии, это сказывается на репродуктивной функции. У мужчин тоже. В первую очередь это дефицит витаминов группы В, витамина D. Это приводит молодой организм к белковой энергетической недостаточности. Вегетарианцы всех мастей тоже не спят в шапку и уверяют: посмотрите на зубы человека, они просто созданы, чтобы жевать растительную пищу. А кишечник гораздо длиннее, чем у хищных животных. Однако ученые опровергают все эти утверждения: человек всеяден. Ни челюсть, ни желудочно-кишечный тракт у нас не имеют особой схожести с травоядными. Другое дело, что мясо не столь полезно, как рыба или морепродукты.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Правда, что большое количество мяса в рационе, чрезмерное количество способствует развитию, увеличивает процент вероятности развития рака прямой кишки. Есть отступления и здесь. Всемирная организация здравоохранения утверждает: вредно лишь красное мясо, употреблять его можно не более 80 килограммов в год. На деле цифры совсем другие: среднестатистический белорус съедает почти в два раза больше. Анна Бедрицкая:

Специалисты и врачи говорят, что если вы не хотите довести до этой грани, до поломки, то мы говорим о 350 граммах приготовленного мяса три раза в неделю. Три раза в неделю мы употребляем красное мясо в пищу, это не опасно для нашего здоровья.

Биологи в свою очередь единодушны: вегетарианцы появились только благодаря развитию цивилизации. Если на заре веков случался неурожай, то человеку ничего не оставалось, как есть мясо. Но даже растительноядным не всего хватает в своем скудном рационе – вспомним хотя бы копытных, которые массово выходят на трассы в поисках соли. А те же хищники получают натрий хлор из крови своей жертвы, то есть обычного обеда. Анна Бедрицкая:

Желудочно-кишечный тракт растительноядных животных длинный, это особенности физиологии и биохимии. Желудочно-кишечный тракт человека имеет средний размер, это говорит о том, что человек должен употреблять в пищу продукты и животного, и растительного происхождения. Кроме этого, с точки зрения биохимии в организме человека достаточное количество ферментов, вся его физиология, биохимия и анатомия подстроена под то, чтобы употреблять продукты и растительного, и белкового происхождения.

Норвежские ученые уже доказали, что у родителей-веганов дети зачастую рождаются недоразвитыми. С другой стороны, сторонники растительного питания утверждают: булки и котлеты наносят гораздо больший вред растущему организму, чем здоровая «зеленая» пища. Разумеется, вред фастфуда, газировки и прочих любимых лакомств отрицать нельзя. Другое дело – непонятно, почему именно этому нужно противопоставлять растительную пищу. Растительное питание не равно здоровому и сбалансированному. Это признают и сами адепты всех видов вегетарианства. Иван Лис:

Есть сыроеды знаменитые, они употребляют в пищу сырые желтки яичные, морепродукты, вполне это нормально, приемлемо. Кто-то даже засолку мяса использует. Я считаю, что для нас растительная пища естественна, но мы все-таки уже приспособились и к животным продуктам.

Мозг человека потребляет огромное количество энергии, а потому постоянно должен подпитываться. Получить необходимый заряд быстрее всего можно из мясной пищи. Как ни крути, но именно питание термически обработанным мясом дало мозгу наших предков достаточно энергии, чтобы эволюционировать в Homo sapiens. Правда, сейчас, кажется, начался обратный процесс. Медики бьют тревогу. В списке психических расстройств, опубликованном ВОЗ, в 2012 году сыроедение и вегетарианство были включены в пункт, где перечислены расстройства привычек и влечений. Одной из причин для появления данного пункта стала ситуация в испанском городе Малага. Там практикующая сыроедение семья довела детей до полного истощения строгой диетой. Кроме того, психиатры отмечают: многим веганам и сыроедам их питание не приносит радости.

Мария Бушило, клинический психолог, когнитивно-поведенчески ориентированный терапевт:

Недавно опубликовали большой мета-анализ. Мета-анализ – это выборка отдельных исследований, которые потом систематически и статистически обработаны, выведено среднее число. Там говорится, что у людей, которые придерживаются растительной диеты, в среднем больше, чем в остальной популяции, наблюдается расстройств депрессивного и тревожного спектров. То есть эти люди чаще подвержены риску депрессий и тревожных расстройств. Родители не давали дочке мясо и довели ее практически до смерти. Почему детское веганство опасно для жизни? Читайте далее.

Мало того, некоторые и вовсе увлекаются и теряют чувство меры. Растительная диета перерастает в серьезное заболевание, порой неизлечимое. Мария Бушило:

Сама система питания, основанная на ограничении определенной категории продуктов, может провоцировать другие расстройства пищевого поведения, например, анорексию. У меня в клинической практике было несколько случаев, когда девушки начали придерживаться растительной системы питания и постепенно это переросло в РПП. Наталья Лозовикова:

В моей практике были пациентки, приходили девушки-вегетарианки. Да, у них были проблемы. Клинически это был и дефицит массы тела, и анемии, и низкий уровень кальция. Это случаи из практики.

Отметим, что медики в целом очень осторожно комментируют все, что касается вегетарианства. Вот что пишут на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения: «Как вегетарианский рацион, так и рацион, содержащий мясо, имеют ряд преимуществ и недостатков. Тем не менее не проводилось непосредственное сравнение рисков для здоровья, которым подвержены вегетарианцы, с одной стороны, и люди, употребляющие в пищу мясо, с другой стороны. Выполнить такое сравнение трудно, поскольку кроме рациона питания между этими группами населения могут быть и другие отличия». А вот к сыроедам отношение более негативное. Впрочем, для этого есть причины. Мария Бушило:

Человек из добрых побуждений начинает заниматься сыроедением, потому что он хочет сделать свое тело более здоровым, обычно именно поэтому начинают практиковать такую систему. Постепенно это может перерасти в психическое расстройство. Человеку понадобится помощь, потому что у него будут проблемы с настроением, проблемы с навязчивыми мыслями. У него будет ухудшаться социальное функционирование, у него будет снижаться жизненный тонус.

Радужно бывает не всегда. Идти против традиционного общества сложно. Это что же, на Новый год отказаться от бабушкиного холодца или маминого оливье? Или в мае не выехать на шашлыки с друзьями? Устоять против соблазна может лишь человек с прочным эмоциональным фундаментом. А если он не такой прочный? Медики еще и еще раз повторяют: ждите проблем. Мария Бушило:

Чем характеризуется нервная орторексия? Это навязчивое стремление к здоровой пище. Человек делит пищу на хорошую и плохую. Он старательно избегает плохой пищи, у него появляется тревога при употреблении плохой пищи, появляется много сверхценных идей. Такие люди перестают общаться с другими людьми, не адептами своей веры. Часто, если это развернутая орторексия, наблюдаются признаки других психических расстройств. Например, обсессивно-компульсивное расстройство, даже шизофрения. Это связано не с последствиями самого питания, а с типом личности, индивидуальными предрасположенностями самого человека. В такой комбинации это может способствовать рецидиву другой болезни.

Вопреки распространенному мнению, термин «вегетарианство» происходит не от латинского вегеталис – растительный, а от латинского «вегетус», означающего крепкий, полный сил, бодрый, деятельный. Английские вегетарианцы, которые ввели в обиход этот термин, придавали ему значение философского и этического жизненного принципа, а не просто практики употребления в пищу овощей. Сегодня существует огромное количество ответвлений вегетарианства, и число растительноядных людей только растет. Анна Бедрицкая:

Приблизительно 18 % населения планеты придерживается схемы питания, когда идет отказ от продуктов животного происхождения. При этом важно понимать, что есть веганы – это крайняя степень, когда люди полностью отказываются от продуктов животного происхождения (яйца, молочные продукты, белое мясо, красное мясо, рыба). И таких людей можно назвать веганами. Есть вегетарианцы. У них иногда могут быть поправки в рацион: иногда я употребляю рыбу в рацион, иногда я могу позволить себе яйца. Есть лактовегетарианцы. Это, с моей точки зрения, самая здоровая история, когда употребляются и рыба, и яйца в рацион.

Основные продукты вегетарианской диеты – злаки и хлеб, бобы, орехи, семечки, фрукты и овощи. Преимущественным источником жира служит растительное масло. Своеобразным аналогом молочных продуктов у строгих вегетарианцев являются различные соевые продукты: соевые молоко и творог, сыр тофу, творожная паста для приготовления супов и других блюд. Некоторые употребляют пищу, по консистенции, цвету и запаху схожую с мясом, птицей или рыбой, но приготовленную из соевых бобов или других растительных продуктов. О пользе осознанного подхода к питанию, а у вегетарианцев, как мы уже говорили, он именно такой, ведь никто не отказывается от мяса в одно мгновение, скорее после долгих размышлений и оценки собственных сил и возможностей. Так вот о пользе «бесплотной» диеты говорят и врачи.

Наталья Лазовикова:

Человек не употребляет животные белки. Естественно, это не приводит к избыточному весу, потому что избыточный вес, ожирение – это угроза сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, болезней желудочно-кишечного тракта (колиты, онкология кишечника). Впрочем, при соблюдении нескольких правил вегетарианская диета может быть вполне себе полноценной. Главное из них заключается в потреблении достаточно разнообразных допустимых продуктов, что обеспечивает поддержание нормального веса как у взрослых, так и у детей. Но все же не спешите выбрасывать из холодильника все, что напоминает мясо в погоне за красивой фигурой. Не все так просто!

Анна Бедрицкая:

Не существует никакой взаимосвязи между похудением и отказом от мяса. Я к чему? К тому, что очень часто на моей практике люди, которые отказываются от мяса (веганы, лактовегетарианцы, сыроеды), параллельно очень зациклены на своем здоровье, и они, как правило, ведут (опять же, на моей практике) здоровый образ жизни. И эти вещи плотно взаимосвязаны. Поэтому очень часто люди, переходя на веганство, параллельно (я надеюсь и рассчитываю на это) организуют свой образ жизни достаточной физической активностью, каким-то особым позитивным видом мышления, чтением специальной литературы, выстраиванием режима дня. У них, как правило, трекеры, на телефоне приложения, отслеживающие сон. Поэтому я не вижу сильной взаимосвязи между набором веса и похудением, когда вы переходите на этот стиль питания, подходя к этому с умом.