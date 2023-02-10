Родители не давали дочке мясо и довели её практически до смерти. Почему детское веганство опасно для жизни?

История, случившаяся в феврале 2022 года, потрясла многих. В одну из больниц Кисловодска поступила полуторагодовалая девочка в состоянии сильного истощения. Ее вес был критически мал, а из-за страшной анемии малышке пришлось сделать переливание крови. После процедуры несчастный ребенок три дня пролежал в реанимации, но медики все же сумели вернуть его к жизни. Уже позже стало известно: причиной всему – родительская «забота», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

– Вы придерживались веганства?

– Да.

– И то же самое для ребенка?

– В этом и вся проблема, честно говоря.

Веганы-сыроеды чуть было не отправили дочку на тот свет. Сторонники особой системы питания, исключающей термическую обработку пищи, махнули рукой на рацион ребенка. Морковный и яблочный сок, пюре из овощей и фруктов и, разумеется, никакого мяса. Вегетарианцы, веганы и сыроеды. В чем между ними разница и каковы последствия таких систем питания? Подробности.

Кормила грудью, еще разными пюре.

Наталья Лозовикова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники 2-й городской клинической больницы г. Минска:

Полный отказ от мяса приводит к ряду последствий в организме человека. Это отражается не только на общем самочувствии, это может приводить и к более серьезным проблемам. Например, снижается уровень кальция, витаминов группы В, железа. Это приводит к анемии, к остеопорозам, то есть переломы.

Казалось бы, каждый сам волен выбирать, чем ему питаться. Вот только этот принцип не работает, когда на кону детская жизнь. А между тем «травоядные» родители реально не понимают, за что их осуждает общество. В то время как взрослые игры в «правильную» еду с детьми заканчиваются не всегда хорошо. В лучшем случае те просто не получают должных микроэлементов для роста организма, в частности природного белка. Наталья Лозовикова:

Это молодой, растущий организм. Растущему организму ребенка, подростка нужны все микроэлементы, нужен белок. Если будет недостаточно белка, замедляется рост.

У всеядных родителей отказ ребенка от мяса вызывает тревогу. Эксперты единодушны: веганство и сыроедение неприемлемы в подростковом, а тем более в детском возрасте, поскольку отсутствие в рационе молока и яиц может вызывать недостаток белка и кальция. Однако хорошо сбалансированная растительная диета является не только пригодной, но и полезной для растущего организма. И заставлять есть мясо не нужно!

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

В моей практике были детки достаточно сознательного возраста (это уже подростки и дети 10 лет), которые просто в один момент отказывались от мяса, потому что для них это было невкусно, неприятно. Они говорили следующим образом: мам, меня тошнит от этого, я не хочу больше употреблять мясо в своем рационе, не хочу его больше есть. И тогда совет мамочкам: не мучить ребенка, можно сбалансировать рацион ребенка таким образом, чтобы он получал все необходимые питательные вещества и белок, чтобы он рос, развивался, был здоров, красив, у него был хороший иммунитет. Так как же выглядит по-настоящему правильное меню человека, который придерживается здорового образа жизни? Ответ очевиден: разнообразно! Анна Бедрицкая:

Половина тарелки – это фрукты, овощи, ягоды, четверть – это продукты белкового происхождения, причем растительного и животного происхождения, еще одна четверть приходится на жиры, крупы, макароны. Это называется сбалансированным питанием.