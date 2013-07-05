Баротерапия в Минске. Эффективность лечения кислородом

Баротерапия - лечебное воздействие на организм повышенным или пониженным атмосферным давлением. Одним из методов баротерапии является гипербарическая оксигенация. Что скрывается за столь мудреным названием?

Наталья Мищенко, главный внештатный специалист по гипербарической оксигенации Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая отделением гипербарической оксигенации УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска:

Лечение сжатым воздухом, где увеличивается количество кислорода, было известно давно: три сотни лет назад пытались лечить на специальных аппаратах. В начале ХХ века этот метод модернизировался. Начало было положено голландским врачом Буэрема. Начиналось все с многоместных барокамер, в которых делали операции в основном на сердце. С 70-х годов повсеместно стали открываться отделения баротерапии, но в принципе это и были отделения гипербарической оксигенации, так как в основе этого лечения лежал метод лечения кислородом под давлением выше атмосферного. Кислород, по сути, это живительный газ, который находится в воздухе. Но в воздухе кислорода всего 20-21%, но этого процента нам достаточно для комфортной жизни людей. Кроме того, все наши клетки дышат кислородом. Если каким-то образом поставка кислорода в клетки нарушается, то работа их бывает не эффективная. А энергии вырабатывается в 20 раз меньше. Это минимум, который необходим для выживания клетки до какой-либо помощи. Без помощи извне клетка погибает.

Лечение баротерапией

Для некоторых больных лечение кислородом - единственный способ выкарабкаться из тяжелого состояния наискорейшим образом. Речь идет, прежде всего, о пациентах с отравлением угарным газом.

Андрей Богдан, врач анестезиолог-реаниматолог, зав.токсикологическим отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г.Минска:

Такие тяжелые пациенты восстанавливаются буквально через два сеанса.

Такие пациенты, как правило, поступают с пожаром, а значит, имеют целый букет проблем со здоровьем. Обычно такие пациенты даже не дышат сами. А с аппаратом искусственной вентиляции легких в барокамеру не поместишься. Кислород под давлением не переносит каких-либо повязок, мазей и даже кремов. В таких тяжелых случаях метод баротерапии применить невозможно. Временно. Сначала пациента приводят в порядок и отправляют в барокамеру.

Первые симптомы отравления угарным газом - это недомогание, слабость, одышка, нарушение ориентации. Возможны жалобы на стеснение в груди, головокружение. Даже в случае легкого, на первый взгляд, отравления угарным газом нельзя довольствоваться одним проветриванием комнаты. Дело в том, что существуют и отдаленные последствия. Поэтому медики настоятельно рекомендуют пройти сеанс баротерапии для предупреждения осложнений.

Кроме случаев отравления угарным газом, бывает и отравление другими опасными веществами. Тогда тоже помогает баротерапия, чтобы насытить организм кислородом.

Существует еще одна категория тяжелых пациентов, процесс выздоровления которых весьма сомнителен и затруднен без помощи гипербарической оксигенации.

Андрей Богдан:

Все процессы, которые идут с плохим заживлением. Когда флора не дает зажить процессу самому.

Осложнения после хирургических вмешательств, укусы, порезы, травмы - это далеко не весь список показаний применения метода баротерапии. Этот метода помогает врачам подготовить пациента к хирургическому вмешательству, когда есть высокий анестезиологический риск.

Наталья Мищенко:

Эффект такого лечения хороший для людей, которые перенесли инсульты, ишемические и другие атаки. Причем в разные сроки. Конечно, чем раньше мы начали лечение, тем лучше. Люди после инсультов лучше восстанавливаются. Для таких пациентов необязательны высокие режимы. Мы уже склонны лечить их мягкими режимами при минимальном давлении. А время - 20-30 минут. Это немного, а эффект такой же, как после 40-минутного сеанса.

Насколько метод гипербарической оксигенации востребован за границей?

Наталья Мищенко:

Там много есть центров с одноместными камерами, есть центры с многоместными камерами. Причем на такое количество населения, как в Беларуси, может существовать несколько таких центров. Швеция, например. Там 5 центров гипербарической медицины, и там многоместные камеры, в которых есть реанимационные палаты, специальные кресла. Могут проводиться даже операции. В Италии этот метод пользуется популярностью. В Израиле есть такой центр, который там называется Центр труднозаживающих ран. Вышел приказ Министерства здравоохранения о развитии нашей службы, о появлении таких отделений в крупных медицинских учреждениях. Правда, с трудом это продвигается. Я думаю, любая многопрофильная больница должна быть заинтересована иметь хотя бы две барокамеры.

Метод проведения процедуры

Лечебный сеанс проводится в герметично закрывающемся бароаппарате. Длительность - от 40 до 60 минут в зависимости от заболевания. Если случай тяжелый, то сеанс может длиться около двух часов. Многое еще зависит от того, как пациент переносит такое лечение. Не каждый долго сможет пролежать в замкнутом пространстве.

Затем аппарат включается, появляется легкий шум - барокамера наполняется кислородом. В течение двух минут. В течение 10 минут давление повышается до необходимой величины.

Кроме того, есть обратная связь. Врачи дают дополнительные советы пациенту и контролируют его состояние. После достижения необходимого уровня давления человек просто лежит в барокамере. А кислород его лечит.

Наталья Мищенко:

Единственный минус метода гипербарической оксигенации - это высокая стоимость техники. Техника требует постоянного обслуживания и специально обученного персонала. Это несколько ограничивает метод. Но с другой стороны, если за один раз потратиться, обучить персонал, дать достойное помещение, то на 10-15 лет это учреждение обеспечено эффективным и уже мало затратным методом. Мы просчитывали: может быть, тысяч 70 обходится один сеанс для больницы. Но если сравнивать с затратами в других отделениях, то это немного.

Баротерапия в Минске

Наталья Мищенко:

В Беларуси существует 40 таких центров, практически во всех крупных городах. В Минске таких отделений 5. Фактически везде можно осуществлять лечение на платной основе. Если говорить о больнице скорой помощи, которая работает круглосуточно, то есть три телефона, по которым пациент может дозвониться в любое время дня и ночи и сказать, что он хочет пройти это лечение. Ему подробно расскажут, как это делается.

Баротерапия в косметологии. Профилактика и оздоровление организма

Сейчас очень популярна кислородная косметика. Но, по мнению врачей, более достойной альтернативой является метод баротерапии.

Наталья Мищенко:

Это стопроцентная гарантия. Кислород проникает в кожу, на 3 мм точно. И он там начинает работать сразу же, уже во время процедуры. Изнутри он проникает через систему кровотока. И еще антиоксиданты - это мощное лечебное воздействие без дополнительных медикаментов. В общем, этим методом женщина оздоровится полностью, кожа у нее будет, как сейчас принято говорить, сияющая.

Метод рекомендуют даже подросткам с их возрастными проблемами. И даже при банальных переутомлениях и депрессиях. Метод применяют в неврологии, при заболеваниях глаз, эндокринологических проблемах, хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза и даже в акушерстве. Кроме того, метод позволяет снизить нагрузку лекарственной терапии.