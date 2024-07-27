Конъюнктивит – как не запустить болезнь и что нужно о ней знать? Рассказали в медцентре «Нордин»

Конъюнктивит – распространенное воспалительное заболевание слизистой оболочки глаз. Оно может носить инфекционный, аллергический или даже травматический характер. Признаками конъюнктивита у человека могут быть покраснение глаз, зуд, сильное слезотечение, отделяемое, которое может быть как жидким, так и густым, а также ощущение чужеродного тела в глазу и чувство дискомфорта.

Мария Лученкова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Конъюнктивиты бывают острые и хронические, в зависимости от этиологии, от причины, вызвавшей воспаление. При аллергических конъюнктивитах – это выраженный отек века. При вирусных конъюнктивитах, когда может поражаться роговица, возможно возникновение светобоязни, снижение остроты зрения, резь в глазах.

Важно всегда помнить о гигиене глаз. Не растирайте их грязными руками, не используйте общее полотенце и предметы личной гигиены с другими людьми, чтобы предотвратить распространение инфекции. Следует по возможности избегать использования контактных линз во время заболевания и использовать только те косметические средства, которые рекомендовал врач.

Мария Лученкова:

Диагностика конъюнктивита достаточно проста. На основании жалоб, анамнезов и объективных данных при первичном обследовании пациента, осмотра переднего отрезка глазного яблока ставится данный диагноз. Но иногда диагностику мы дополняем специальными методами исследования. Это ПЦР-диагностика, это анализ крови на специфические антитела, это аллерготесты.

В случае инфекционного конъюнктивита, возникшего из-за бактериальной или вирусной инфекции, врач может назначить антибиотики или антивирусные препараты. При аллергическом конъюнктивите важно определить аллерген и избегать контакта с ним, а также применять антигистаминные капли или препараты для снятия воспаления.

Мария Лученкова:

Лечение конъюнктивита будет очень индивидуально в зависимости от причины, которая вызвала данное воспаление. То есть либо аллергия, бактериальная инфекция, либо вирусная инфекция. Для лечения мы используем антибактериальные капли, мази, противовирусные, противогерпетические мази, также капли с кортикостероидами, с нестероидными противовоспалительными средствами и слезозаменители. При конъюнктивите важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не усугубить ситуацию и ускорить процесс выздоровления.

Мария Лученкова:

Основными осложнениями конъюнктивита являются кератит, то есть переход воспаления на роговицу. Или доциклит – воспаление сосудистой оболочки, переход воспаления на сосудистую оболочку чаще всего. Поэтому очень важно раннее и правильно назначенное лечение. Во избежание дополнительного раздражения следует по возможности воздержаться от использования макияжа или других косметических средств для глаз. Не следует использовать капли для глаз без рекомендации специалиста, так как неправильный выбор препарата может усугубить ситуацию. В случае ухудшения состояния или отсутствия улучшения в течение нескольких дней важно немедленно обратиться к офтальмологу для коррекции лечения. Соблюдение таких простых рекомендаций поможет предотвратить распространение инфекции, снизить дискомфорт и ускорить процесс выздоровления.