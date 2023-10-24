Падает продуктивность, нет настроения. Врач рассказал, как избежать осенней депрессии
Вера Позняк, корреспондент:
Осень на дворе приносит не только золотые листья или холодный ветер, но и сезонные обострения. Как справиться с осенней хандрой, попробуем разобраться.
С наступлением холодов дни становятся короче, а на улице все чаще серо и уныло. Мы начинаем больше спать, есть, чувствуем себя раздражительными и тревожными.
Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Это состояние известно давно. Чаще всего употреблялось название осенняя депрессия, иногда это называлось сезонным аффективным расстройством. Но в наше время чаще говорят, что это депрессивное расстройство, связанное с тем или иным сезоном. Для него характерна триада симптомов. Во-первых, падает физическая активность, нет энергии, появляется сонливость. То, что раньше давалось легко и непринужденно, приходится выполнять с большими затратами энергии. При этом снижается эмоциональный фон.
В такой период сильно падает продуктивность, мы менее сконцентрированы на работе, испытываем меньше положительных эмоций. Обычно такое состояние проходит через несколько недель. Если же симптомы только усиливаются и становятся вашими ежедневными спутниками, это серьезный повод задуматься.
Вадим Разделовский:
Чаще страдают женщины. Они существа более тонкие, эмоциональные, с тонкой нервной организацией. Мужчины тоже подвержены этому недугу. Бывает в подростковом возрасте, бывает лет в 30. Но если до этого возраста оно не возникло, как правило, оно не появляется. В нашей жизни полностью исчезли закаты, рассветы. Мы живем при искусственном освещении. Это меняет наши ритмы, характерные для нашей нервной системы. Вот и развиваются такие расстройства.
Помните, осень – это идеальное время для физических активностей на свежем воздухе. Именно в это время года наш организм начинает запасаться жировой массой. Даже простые пешие прогулки помогут держать наше тело в тонусе, а также снизят стресс и улучшат общее психоэмоциональное состояние.
Вадим Разделовский:
Иногда пытаются люди эту проблему одолеть тем, что начинают неосознанно употреблять больше сладостей, что вредно отражается на их фигуре. Нужно менять образ жизни, добавлять движение. Регулировать свой сон. Вставать и ложиться в одно и то же время. Но если проблема начинает быть очень выраженной, тогда приходится прибегать к услугам врача, который помогает легче с этой бедой справиться.
Еще одно оружие в борьбе с осенней хандрой – здоровый сон. Длиться он должен не менее 8 часов. Ложиться спать лучше до 11 вечера, так как именно в это время происходит активная выработка мелатонина, который отвечает за восстановление психики, а также сердечно-сосудистой и иммунной системы.
Вадим Разделовский:
Когда это состояние сильно выражено, невольно приходится прибегать к назначению определенных веществ. Многие люди боятся принимать антидепрессанты. К сожалению, это единственное средство, которое поможет существенно помочь при данном заболевании. Не надо бояться этого слова. Сейчас антидепрессанты присутствуют в широком арсенале, врач всегда может подобрать нужную дозу препарата, нужное вещество, которое поможет облегчить его состояние.
*На правах рекламы.