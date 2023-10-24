Падает продуктивность, нет настроения. Врач рассказал, как избежать осенней депрессии

Вера Позняк, корреспондент:

Осень на дворе приносит не только золотые листья или холодный ветер, но и сезонные обострения. Как справиться с осенней хандрой, попробуем разобраться. С наступлением холодов дни становятся короче, а на улице все чаще серо и уныло. Мы начинаем больше спать, есть, чувствуем себя раздражительными и тревожными.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Это состояние известно давно. Чаще всего употреблялось название осенняя депрессия, иногда это называлось сезонным аффективным расстройством. Но в наше время чаще говорят, что это депрессивное расстройство, связанное с тем или иным сезоном. Для него характерна триада симптомов. Во-первых, падает физическая активность, нет энергии, появляется сонливость. То, что раньше давалось легко и непринужденно, приходится выполнять с большими затратами энергии. При этом снижается эмоциональный фон.

В такой период сильно падает продуктивность, мы менее сконцентрированы на работе, испытываем меньше положительных эмоций. Обычно такое состояние проходит через несколько недель. Если же симптомы только усиливаются и становятся вашими ежедневными спутниками, это серьезный повод задуматься. Вадим Разделовский:

Чаще страдают женщины. Они существа более тонкие, эмоциональные, с тонкой нервной организацией. Мужчины тоже подвержены этому недугу. Бывает в подростковом возрасте, бывает лет в 30. Но если до этого возраста оно не возникло, как правило, оно не появляется. В нашей жизни полностью исчезли закаты, рассветы. Мы живем при искусственном освещении. Это меняет наши ритмы, характерные для нашей нервной системы. Вот и развиваются такие расстройства. Помните, осень – это идеальное время для физических активностей на свежем воздухе. Именно в это время года наш организм начинает запасаться жировой массой. Даже простые пешие прогулки помогут держать наше тело в тонусе, а также снизят стресс и улучшат общее психоэмоциональное состояние.