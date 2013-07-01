Прямой эфир

В преддверии Дня Независимости автопарк Гомельской скорой медпомощи пополнился 8 новыми машинами

01 июля 2013 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автопарк Гомельской скорой медпомощи пополнился 1 июля современными автомобилями. 8 новых микроавтобусов уже 2 июля выйдут на дежурство.

Подобные подарки в преддверии Дня Независимости для города над Сожем – уже добрая традиция. В 2013 году техника приобретена за счет городского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лапшин, врач бригады интенсивной терапии Гомельской городской станции скорой медицинской помощи:
Мы очень рады новым автомобилям. Новое есть новое. Более совершенные все устройства, оснащение.

Вячеслав Ященко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Время доезда к пациентам сократится, так как новые машины лучше ездят. Ускорится обслуживание вызовов, доставка пациентов в стационары, будет более комфортно ездить на новом транспорте персоналу службы скорой медицинской помощи. И новое всегда приятно.

# Здоровье # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
Мифы о здоровом образе жизни: какие советы полезны, а какие приносят вред?
29 июня 2013 11:23

Мифы о здоровом образе жизни: какие советы полезны, а какие приносят вред?

В Брестской областной детской больнице после 3-летнего капитального ремонта открылся новый корпус
28 июня 2013 06:10

В Брестской областной детской больнице после 3-летнего капитального ремонта открылся новый корпус

Как выбрать качественный мёд?
24 июня 2013 10:45

Как выбрать качественный мёд?