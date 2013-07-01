В преддверии Дня Независимости автопарк Гомельской скорой медпомощи пополнился 8 новыми машинами

Новости Беларуси. Автопарк Гомельской скорой медпомощи пополнился 1 июля современными автомобилями. 8 новых микроавтобусов уже 2 июля выйдут на дежурство.

Подобные подарки в преддверии Дня Независимости для города над Сожем – уже добрая традиция. В 2013 году техника приобретена за счет городского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лапшин, врач бригады интенсивной терапии Гомельской городской станции скорой медицинской помощи:

Мы очень рады новым автомобилям. Новое есть новое. Более совершенные все устройства, оснащение.

Вячеслав Ященко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

Время доезда к пациентам сократится, так как новые машины лучше ездят. Ускорится обслуживание вызовов, доставка пациентов в стационары, будет более комфортно ездить на новом транспорте персоналу службы скорой медицинской помощи. И новое всегда приятно.