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В Брестской областной детской больнице после 3-летнего капитального ремонта открылся новый корпус

28 июня 2013 06:10
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Новости Беларуси. Современные интерьеры, новейшее оборудование. В Брестской областной детской больнице после трехлетнего капитального ремонта открылся новый корпус. Новоселье отпраздновали сотрудники и пациенты сразу 4 отделений: гастроэнтерологического, пульмонологического, физиотерапии, неврологии и кардиоревматологии – каждое на 30 мест.

Ежегодно здесь в стационаре помощь получает более 14 тысяч детей. Среди важных приобретений и уникальное для области оборудование для спелеолечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Васильчук, главный врач Брестской детской областной больницы:
Уникальная комната, где сама соль апплицирована на стены и есть там специальное оборудование, которое подает взвешенную перемолотую соль в помещение, где детки этой солью дышат. Это дает очень хороший эффект. И такого помещения, комнаты спелеолечения, у нас в городе Бресте нет.

Наталья Гмир:
Мы очень довольны этим лечением. Поступили сюда с бронхитом, лечимся здесь. Очень хорошая атмосфера, запах моря, свежести, дышится хорошо. мы довольны.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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