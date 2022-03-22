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Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации

22 марта 2022 09:16
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Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации-1

Тем временем обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За сутки украинские войска обстреляли три населенных пункта ЛНР. Повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие. Жители Рубежного ночуют в подвалах либо пытаются выехать из города. Там продолжаются бои между украинскими силовиками и армией ЛНР. Силы республики контролируют около половины города. Еще минимум восемь снарядов были выпущены по Донецку.

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации-4

Неспокойно и в других регионах. Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена в семи городах, в том числе в Днепре и Запорожье. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирному населению. В поселке Липцы Харьковской области солдаты пришли на помощь пациентам психоневрологического интерната.

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации-7

С продуктами питания – у них все есть. То есть привозят гуманитарку, вот вы привезли гуманитарку, до этого тоже мы работали, чтобы была гуманитарка. Мы организуем медицинскую помощь, то есть заказываем препараты, раздаем населению, оказываем адресную помощь, оказываем помощь организациям здравоохранения, которые здесь работают.

Кроме того, российская армия продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. В Мелитополь военные привезли 20 тонн необходимого. В городе сложилась сложная ситуация с продовольствием. Еще около 100 тонн было доставлено в ДНР и ЛНР.

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# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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