Ночью 21 марта еще одна экологическая трагедия могла накрыть Украину. На заводе в Сумах произошла утечка аммиака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К утру МЧС Украины заявит о локализации аварии, а официальный Киев обвинит в случившемся Москву. В Минобороны России ответят, что их силы не наносят никаких ударов по объектам гражданского назначения.

Игорь Конашенков официальный представитель Министерства обороны России:

В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города.

Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России якобы в применении химического оружия.