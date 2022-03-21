«Для нас это манипуляция». Что ответила вице-премьер Украины на предложение Минобороны России?

ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26-й день военной спецоперации уже традиционно начался с утреннего обращения вице-премьера Украины Верещук. Она напомнит о работе гуманитарных коридоров. Только забудет сказать, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать сограждан.
Только в Мариуполе более 130 тысяч мирных жителей сейчас ждут своего шанса покинуть зону боевых действий. Минобороны России еще раз отправит письмо с просьбой дать беженцам возможность уйти. Киев предсказуемо ответит отрицательно.
Ирина Верещук, вице-премьер Украины:
Действительно Министерство обороны России направило нам письмо, в котором на восьми листах очень подробно написало кучу пустых слов о гуманитарных коридорах и белых флагах. Они уведомили ООН и Красный Крест о своем предложении. Наш ответ: мы не согласны с такими предложениями, для нас это манипуляция.