ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26-й день военной спецоперации уже традиционно начался с утреннего обращения вице-премьера Украины Верещук. Она напомнит о работе гуманитарных коридоров. Только забудет сказать, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать сограждан.