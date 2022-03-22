Тысячи людей сидят в подвалах и без еды, ситуация близка к критической. Что происходит в Украине сейчас?

Вот уже четвертую неделю продолжается военная спецоперация в Украине. Российские войска стремительно возвращают все большее количество населенных пунктов под свой контроль. Таковых уже более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот уже четвертую неделю продолжается военная спецоперация в Украине. Российские войска стремительно возвращают все большее количество населенных пунктов под свой контроль. Таковых уже более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем ситуация во многих украинских регионах уже близка к критической. Тысячи людей в попытке спасти себя и своих близких безвылазно сидят в подвалах в буквальном смысле без еды и воды. Еще тысячи пытаются выбраться из пекла по эвакуационным коридорам. К слову, о них население зачастую узнает далеко не от украинских властей, о маршрутах их оповещают российские военные.
Соотечественники продолжают намеренно сдерживать граждан. Только в Мариуполе более 130 тысяч мирных жителей ждут своего шанса покинуть зону боевых действий. 21 марта из города удалось эвакуировать лишь 466 человек, включая 89 детей. Выйти из укрытий на улицу утром 22 марта смогут жители Киевской области и столицы. Там закончится введенный с вечера 35-часовой комендантский час. Однако без надобности власти просят людей не покидать убежища.
Вопреки возможным переговорам, Россия отказалась прекращать огонь на этот период, аргументируя это тем, что время используется националистами для перегруппировки и атаки. Усложняет взаимопонимание непрерывное нашпиговывание Украины оружием со стороны Запада. Вдобавок накануне в Вильнюсе обеспечить Киев противотанковым оружием и средствами ПВО призвали парламентарии 13 стран.
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