Тысячи людей сидят в подвалах и без еды, ситуация близка к критической. Что происходит в Украине сейчас?

Вот уже четвертую неделю продолжается военная спецоперация в Украине. Российские войска стремительно возвращают все большее количество населенных пунктов под свой контроль. Таковых уже более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем ситуация во многих украинских регионах уже близка к критической. Тысячи людей в попытке спасти себя и своих близких безвылазно сидят в подвалах в буквальном смысле без еды и воды. Еще тысячи пытаются выбраться из пекла по эвакуационным коридорам. К слову, о них население зачастую узнает далеко не от украинских властей, о маршрутах их оповещают российские военные.