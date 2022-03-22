Спасатели работают на месте крушения Boeing в Китае. Пока тела пассажиров не обнаружены

Новости Китая. Спасатели и медицинские эксперты продолжают работу на месте крушения пассажирского самолета в гористой местности на юге Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту Boeing 737 находились 132 человека. Пока их тела не обнаружены. Во время ночных спасательных работ их участникам пришлось столкнуться со множеством проблем, таких как отсутствие связи в горах и плохое освещение.

Напомним, самолет в понедельник, 21 марта, летел из Куньмина в Гуанчжоу. В последнее десятилетие показатели авиабезопасности в КНР были одними из лучших в мире. Предыдущая авиакатастрофа там произошла в 2010 году.