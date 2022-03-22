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Спасатели работают на месте крушения Boeing в Китае. Пока тела пассажиров не обнаружены

22 марта 2022 08:36
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Новости Китая. Спасатели и медицинские эксперты продолжают работу на месте крушения пассажирского самолета в гористой местности на юге Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели работают на месте крушения Boeing в Китае. Пока тела пассажиров не обнаружены-1

На борту Boeing 737 находились 132 человека. Пока их тела не обнаружены. Во время ночных спасательных работ их участникам пришлось столкнуться со множеством проблем, таких как отсутствие связи в горах и плохое освещение.

Напомним, самолет в понедельник, 21 марта, летел из Куньмина в Гуанчжоу. В последнее десятилетие показатели авиабезопасности в КНР были одними из лучших в мире. Предыдущая авиакатастрофа там произошла в 2010 году.

# Самолет # Фотофакт

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