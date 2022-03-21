Прямой эфир

«Народ понимает, что если мне врут, то правда с другой стороны». Болгарский политик о настроениях народа

21 марта 2022 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

«Народ понимает, что если мне врут, то правда с другой стороны». Болгарский политик о настроениях народа-1

Пламен Пасков, политик (Болгария):  
Настроения болгарского народа, болгарского населения остро полярны. И 70-80 %, даже те, кто раньше относился спокойно, нейтрально по поводу России, многие с них переметнулись сразу на положительное отношение, потому что когда СМИ начинают отрубать все российские информационные каналы, в том числе российскую пропаганду, оставляют только те, которые извергают какую-то истерику, где никто не дает возможность проверить, узнать, понять. То есть это уже не информационные, а ярко пропагандистские рупора и мегафоны. Народ начинает раздражаться и чисто спонтанно выбирает другую сторону без каких-то рациональных либо информационных оснований. Просто народ понимает, что если мне врут, то правда с другой стороны.  

Читайте также:  

«Дестабилизация эмоционального сознания и состояния». Как фейки влияют на людей и почему им хочется верить?  

«Это как учебник». Эксперты ответили на вопрос: почему молодёжь читает газеты?  

«Наша наука, техника может сама фейки убирать да и все». Спросили белорусов, стоит ли доверять соцсетям и мессенджерам  

# Международная политика # Пламен Пасков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта
21 марта 2022 19:01

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта
21 марта 2022 18:56

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»
21 марта 2022 18:40

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»