«Народ понимает, что если мне врут, то правда с другой стороны». Болгарский политик о настроениях народа

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « По существу ».

Пламен Пасков, политик (Болгария):

Настроения болгарского народа, болгарского населения остро полярны. И 70-80 %, даже те, кто раньше относился спокойно, нейтрально по поводу России, многие с них переметнулись сразу на положительное отношение, потому что когда СМИ начинают отрубать все российские информационные каналы, в том числе российскую пропаганду, оставляют только те, которые извергают какую-то истерику, где никто не дает возможность проверить, узнать, понять. То есть это уже не информационные, а ярко пропагандистские рупора и мегафоны. Народ начинает раздражаться и чисто спонтанно выбирает другую сторону без каких-то рациональных либо информационных оснований. Просто народ понимает, что если мне врут, то правда с другой стороны.

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