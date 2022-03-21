Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет

ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Ищем воду в каких-то канализациях.

– В каких-то детских садах, где есть бассейны, где бы наполнены были. Для детей.

– Ни еды, ни воды…

– Никто ничем не занимается.

«Ни еды, ни воды» – эта фраза стала символом гуманитарного кризиса в Украине. Ситуация вблизи Мариуполя и Волновахи вообще трудно поддается описанию. Тысячи людей в попытке спасти себя и своих близких безвылазно сидят в подвалах. Еще тысячи пытаются выбраться из пекла по эвакуационным коридорам. Уже будучи в безопасности, они скажут, что обратной дороги нет, как и родного дома.