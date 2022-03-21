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Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет

21 марта 2022 18:11
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ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет-1

Ищем воду в каких-то канализациях.
– В каких-то детских садах, где есть бассейны, где бы наполнены были. Для детей.
– Ни еды, ни воды…
– Никто ничем не занимается.  

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет-4

«Ни еды, ни воды» – эта фраза стала символом гуманитарного кризиса в Украине. Ситуация вблизи Мариуполя и Волновахи вообще трудно поддается описанию. Тысячи людей в попытке спасти себя и своих близких безвылазно сидят в подвалах. Еще тысячи пытаются выбраться из пекла по эвакуационным коридорам. Уже будучи в безопасности, они скажут, что обратной дороги нет, как и родного дома.

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет-7

Жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры купили эти, больше нет, они разрушены.  

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет-10

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# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

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