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Жить не на что, а денег в стране не осталось. К чему привёл кризис в Польше?

06 июля 2022 10:57
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Новости Польши. Каждому третьему поляку не на что жить. Об этом рассказала одна из крупнейших польских ежедневных газет. Прогнозы также неутешительные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жить не на что, а денег в стране не осталось. К чему привёл кризис в Польше?-1

В случае чрезвычайной ситуации большинство не сможет прожить без дохода и несколько месяцев. Так как в стране только у 32 % населения есть сбережения. Однако даже эти деньги позволят не работать максимум два месяца. Кроме того, согласно исследованию, которое провели по заказу Польского фонда развития, в стране слабо развита культура накопления. Люди больше склонны влезать в долги, нежели откладывать деньги. Тем не менее нынешний экономический кризис вынудил многих пересмотреть эти устои.  

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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