Польский бизнес не верит в улучшение экономической ситуации в стране

Индекс экономических настроений в еврозоне упал до 102,5 пункта с предыдущих 104 в мае. Об этом сообщила Еврокомиссия. Сам индекс является показателем уверенности бизнеса в финансовой и экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И этот показатель стремительно снижается уже четыре месяца. В ЕС настроения ухудшились во всех сферах, включенных в исследование: производстве, строительстве, торговле, сфере услуг. Волна пессимизма затронула и Польшу. Там индекс упал до рекордных 96 пунктов. Больше всего проблем возникло в перерабатывающей отрасли. Из-за разрыва цепочек поставок множество предприятий оказались на грани закрытия. Впрочем, как показало исследование Еврокомиссии, сейчас весь польский бизнес и даже потребители скованы страхом. Их пугают постоянно растущие инфляция и стоимость жизни, угроза рецессии. А вот успокоить бизнесменов и покупателей правительству пока нечем. Там прекрасно понимают, что остановить рост цен и падение уровня жизни одними обещаниями невозможно.