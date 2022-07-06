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7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?

06 июля 2022 09:14
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Новости США. Количество погибших при стрельбе в США выросло до семи. Еще 26 человек госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?-1

Напомним, трагедия произошла во время парада по случаю Дня Независимости США. Стрелок, вероятно, находился на крыше высотного здания и открыл огонь спустя 10 минут после начала парада. Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Известно, что в 2019 году он пытался покончить с собой, а также угрожал убить своих родственников. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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