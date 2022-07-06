Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?

И даже если сейчас нет угрозы обрушения, то есть опасения, что монументу осталось жить не так долго, как хотелось бы. Несмотря на это, власти вновь решили провести лишь косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 миллионов евро, так как в 2024 году во Франции пройдут Олимпийские игры. Однако, как считают эксперты, башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краской усугубляет коррозию.