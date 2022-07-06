Прямой эфир

Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?

06 июля 2022 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Эйфелева башня на грани разрушения. Такими громкими заголовками пестрят французские СМИ. Металл главной парижской достопримечательности подвергся коррозии, которая прячется за многолетними слоями краски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?-1

И даже если сейчас нет угрозы обрушения, то есть опасения, что монументу осталось жить не так долго, как хотелось бы. Несмотря на это, власти вновь решили провести лишь косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 миллионов евро, так как в 2024 году во Франции пройдут Олимпийские игры. Однако, как считают эксперты, башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краской усугубляет коррозию.  

# Достопримечательности # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?
06 июля 2022 09:14

7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?

Политическая коалиция Великобритании трещит по швам. Министры уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону
06 июля 2022 09:11

Политическая коалиция Великобритании трещит по швам. Министры уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону

Теперь налоги станут ещё выше. Как власти Румынии пытаются справиться с кризисом?
06 июля 2022 08:51

Теперь налоги станут ещё выше. Как власти Румынии пытаются справиться с кризисом?