Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?

Новости Франции. Эйфелева башня на грани разрушения. Такими громкими заголовками пестрят французские СМИ. Металл главной парижской достопримечательности подвергся коррозии, которая прячется за многолетними слоями краски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И даже если сейчас нет угрозы обрушения, то есть опасения, что монументу осталось жить не так долго, как хотелось бы. Несмотря на это, власти вновь решили провести лишь косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 миллионов евро, так как в 2024 году во Франции пройдут Олимпийские игры. Однако, как считают эксперты, башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краской усугубляет коррозию.