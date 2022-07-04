Польше грозит серьёзный экономический кризис. Об этом написала местная газета

По мнению издания, местное правительство и оппозиция продолжают участвовать в событиях, которые способствуют росту цен. Кроме того, они воюют друг с другом вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами. И если польские политики не одумаются, то стране грозит серьезный экономический кризис, так как инфляция в Польше уже превысила 15,5 %. Это исторический максимум за последние 25 лет. На этом фоне в стране падают зарплаты. А уже осенью ко всему прочему добавится энергетический кризис, который буквально может оставить без денег большую часть населения.