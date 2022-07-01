Польский политолог о геополитической независимости своей страны: «Все-таки решения не принимаются в Варшаве»

По мнению эксперта, Польша и Прибалтийские республики лишь выполняют определенные инструкции извне. Например, если кто-то в Лондоне решит, что нужно восстанавливать территорию первой Речи Посполитой, то это сразу же начнут реализовывать в жизни.

Матеуш Пискорский, польский политолог:

Все-таки решения не принимаются в Варшаве. Решения геополитического характера, связанные с внешней политикой, особенно в восточном направлении, принимаются в других странах. По сути, есть четыре страны сейчас в Европе. С Румынией как-то не получилось у англосаксов. В последнее время мы узнали, что Румыния более тесно сотрудничает с Германией, Францией. Но получилось создать проанглосаксонский блок четырех стран (Польша, Литва, Латвия и Эстония) в нашем регионе Европы. И я боюсь, что любые стратегические решения в области внешней политики как минимум принимаются или являются просто выполнением определенных инструкций извне.

Основной движущей силой политолог называет Лондон. Именно у британцев всегда было много амбиций. Они хотели создать блок практически всех государств Центральной Европы. Однако это никому не интересно, особенно под руководством Польши. По мнению экспертов, ее считают немного невменяемой страной в политическом смысле.