Политическая коалиция Великобритании трещит по швам. Министры уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону

Новости Великобритании. Политическая коалиция Великобритании расходится по швам. Два министра объявили об отставке из-за потери доверия к Джонсону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Политическая коалиция Великобритании расходится по швам. Два министра объявили об отставке из-за потери доверия к Джонсону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о главах Минфина и Минздрава. Экс-чиновники отметили, что хотят быть уверенными, что их страной руководит компетентное и серьезное правительство. И они готовы бороться за эти стандарты, поэтому и решили покинуть свой посты. Кроме того, сами британцы называют собственного премьера политическим трупом.
Многие надеются, что он скоро уйдет в отставку, и катастрофа не наступит. Однако, как считают многие эксперты, ущерб от его руководства уже слишком велик.
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