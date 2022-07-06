Политическая коалиция Великобритании трещит по швам. Министры уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону

Новости Великобритании. Политическая коалиция Великобритании расходится по швам. Два министра объявили об отставке из-за потери доверия к Джонсону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о главах Минфина и Минздрава. Экс-чиновники отметили, что хотят быть уверенными, что их страной руководит компетентное и серьезное правительство. И они готовы бороться за эти стандарты, поэтому и решили покинуть свой посты. Кроме того, сами британцы называют собственного премьера политическим трупом.