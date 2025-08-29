Кабмин Польши принял бюджет с рекордным дефицитом

Полякам в очередной раз придется туже затянуть пояса. После того как правительство приняло проект бюджета страны на следующий год, стало очевидно: населению, да и всей стране, придется столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый взгляд, документ пестрит весьма оптимистичными прогнозами: экономический рост, снижение инфляции на полтора процента (во что, к слову, экономисты не верят). Однако есть в тексте данные, вызывающие серьезные опасения экспертов.

Оказалось, что в главном финансовом документе предполагается гигантский дефицит. Дыра в казне, по мнению Минфина, составит почти 300 миллиардов злотых, это около 64 миллиардов евро, или 6,5 % ВВП. Это самый высокий показатель в новейшей истории страны. При этом потребности государства в расходах огромны, а динамичный рост доходов весьма сомнителен.

В связи с этим Министерство финансов готовит проект о повышении налогов, в частности на сахар. Подробностей пока нет, но известно, что изменения коснутся и предприятий. А производители говорят, что все возросшее финансовое бремя будет переложено на плечи простых поляков, поскольку, ожидаемо, цены на продукцию повысятся.

Единственный, кто в этой ситуации доволен бюджетом, – это военные. Министерство обороны Польши на свои нужды в следующем году получит почти 47 миллиардов евро, что составляет 4,8 % ВВП. Эта сумма могла бы почти полностью залатать громадную финансовую дыру в бюджете, однако у польского правительства, очевидно, другие приоритеты.