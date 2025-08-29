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Количество безработных в Германии превысило 3 млн

29 августа 2025 16:55
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Правительство Германии может похвастаться очередным достижением в вопросах развития экономики. Правда, самим немцам оно не сулит ничего хорошего. Благодаря усилиям впервые за более чем 10 лет уровень безработицы в Германии превысил 3 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке специалистов, это логичный итог всей бурной деятельности кабмина, в результате которой ФРГ третий год находится в рецессии. Только за июль экономика упала почти на полпроцента, и этот процесс продолжается. Рост затрат на производство и тарифов на энергоносители делают свое дело.

Чтобы продержаться на плаву, предприятия и компании вынуждены сокращать персонал. Потому что их продукция плохо продается, они не могут найти подходящих квалифицированных работников, или потому, что решили перенести производство за границу. Все это плохо влияет на рынок труда. В августе была открыта 631 тысяча вакансий, что на 68 тысяч меньше, чем годом ранее.

Количество безработных в Германии превысило 3 млн-2

Андреа Налес, глава Федерального бюро труда Германии:
В августе произошло то, чего мы так не хотели. Число безработных превысило 3 миллиона. Компании по-прежнему не хотят сообщать о новых вакансиях. Количество рабочих мест сокращается. В последние месяцы снизилось даже количество рабочих мест с неполной занятостью. Рынок труда по-прежнему характеризуется экономическим спадом последних лет. В августе число безработных выросло на 46 тысяч до 3 миллионов 25 тысяч человек.

Однако правительство Германии не хочет брать на себя ответственность за кризисную ситуацию на рынке труда. В рекордной безработице оно винит внешние причины. Например, экономическую нестабильность в мире, а также введенные США пошлины на товары из ЕС, которые не дают развиваться немецкой экономике.

# Новости Германии # Безработица

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