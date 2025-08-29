Количество безработных в Германии превысило 3 млн

Правительство Германии может похвастаться очередным достижением в вопросах развития экономики. Правда, самим немцам оно не сулит ничего хорошего. Благодаря усилиям впервые за более чем 10 лет уровень безработицы в Германии превысил 3 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке специалистов, это логичный итог всей бурной деятельности кабмина, в результате которой ФРГ третий год находится в рецессии. Только за июль экономика упала почти на полпроцента, и этот процесс продолжается. Рост затрат на производство и тарифов на энергоносители делают свое дело.

Чтобы продержаться на плаву, предприятия и компании вынуждены сокращать персонал. Потому что их продукция плохо продается, они не могут найти подходящих квалифицированных работников, или потому, что решили перенести производство за границу. Все это плохо влияет на рынок труда. В августе была открыта 631 тысяча вакансий, что на 68 тысяч меньше, чем годом ранее.