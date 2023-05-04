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Зеленский: получение истребителей F-16 остаётся сложным вопросом

04 мая 2023 13:19
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставка партнерами самолетов F-16 Киеву остается сложным вопросом, как и вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости. 

Зеленский также уточнил, что занимается этим вопросом, но не назвал конкретных сроков. В среду, 3 марта, во время пресс-конференции в Финляндии он сообщил, что Вооруженные силы Украины скоро начнут наступление, после чего Киев рассчитывает получить самолеты. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что вопрос о передаче Киеву F-16 будет решаться от результата украинского контрудара. 

В ответ на поставки оружия МИД РФ еще в прошлом году направил ноту странам Североатлантического альянса, назвав это игрой с огнем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ будет рассматривать любой груз с оружием со стороны западных стран для Украины как законную цель.  

# Международная политика # Владими Зеленский # Дмитрий Кулеба # Сергей Лавров

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