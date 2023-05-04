В Белом доме заявили, что Киев обеспечен всем необходимым для наступления

Штаты предоставили Украине все необходимое для проведения наступательной операции в ближайшие недели и месяцы. Такое заявление сделали в Белом доме, информирует РИА Новости.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, у Киева есть все средства. Говорить о сроках старта ударного наступления ВСУ он не стал, отметив, что такие объявления будет делать украинский лидер. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Финляндии, что контрнаступление будет скоро. Детали предстоящего контрудара он не озвучил.