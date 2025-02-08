МИД Украины: транзит азербайджанского газа в Европу возможен при участии украинской стороны.
Зеленский признает, что Крым невозможно вернуть военным путем.
«…киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», – сказал он.
Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину из-за его поездки в Россию на саммит БРИКС.
Зеленский решил перенести саммит мира на неопределенный срок. Очевидно, что у Киева нет готового решения военной ситуации и обсуждать в итоге тоже нечего.
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