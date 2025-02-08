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Новости по тегу #Владими Зеленский

В Украине обсуждают возможность транзита азербайджанского газа в Европу
08 февраля 2025 12:08

В Украине обсуждают возможность транзита азербайджанского газа в Европу

На что не может пойти ради возвращения Крыма, рассказал Зеленский
21 ноября 2024 06:32

На что не может пойти ради возвращения Крыма, рассказал Зеленский

Песков: киевский режим очень сильно нервничает из-за динамики на фронте
31 октября 2024 10:16

Песков: киевский режим очень сильно нервничает из-за динамики на фронте

Киевский режим отказал генсеку ООН в визите в Украину
25 октября 2024 20:01

Киевский режим отказал генсеку ООН в визите в Украину

Байден не встретился с Зеленским из-за урагана во Флориде, Путин приехал в Ашхабад – ситуация в мире
13 октября 2024 17:34

Байден не встретился с Зеленским из-за урагана во Флориде, Путин приехал в Ашхабад – ситуация в мире

Зеленский назвал условие участия России в обсуждении «мирного плана» по Украине
11 апреля 2024 06:36

Зеленский назвал условие участия России в обсуждении «мирного плана» по Украине

Зеленский анонсировал поступление большого количества истребителей F-16
07 июня 2023 05:56

Зеленский анонсировал поступление большого количества истребителей F-16

Макрон пообещал Зеленскому оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC
15 мая 2023 06:26

Макрон пообещал Зеленскому оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

​Asia Times: контрнаступление ВСУ ждёт провал из-за отсутствия эффекта неожиданности
13 мая 2023 05:59

​Asia Times: контрнаступление ВСУ ждёт провал из-за отсутствия эффекта неожиданности

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование 9 Мая
12 мая 2023 06:36

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование 9 Мая

Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения
12 мая 2023 06:19

Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения

Зеленский разозлил немцев высказыванием о будущем России
08 мая 2023 15:22

Зеленский разозлил немцев высказыванием о будущем России