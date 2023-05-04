Медведев: атака на Кремль приведёт к эскалации конфликта

Попытка удара по Кремлю со стороны Киева приведет к усугублению конфликта. Этого добиваются в Америке, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, информирует РИА Новости.

Теракт, совершенный Киевом под руководством США и с одобрения властей Евросоюза приведет к эскалации. А этого и добивается Вашингтон, сказал Медведев, комментируя призыв главы дипмиссии ЕС Борреля, который обратился к РФ не использовать удар по Кремлю для усугубления украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Песков сообщил, что в Москве нет сомнений, что за атакой Киева на кремлевскую резиденцию в ночь на 3 мая стоят США. Он отметил, что на этот счет у российских спецслужб имеются данные, которые пока не придаются огласке. Песков также отметил, что крайне важно, чтобы Штаты это понимали и осознавали, чем может обернуться подобное вмешательство.