Зеленский заявил, что скоро начнутся наступательные действия

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что скоро ВСУ перейдут к наступательной операции, после чего Киев рассчитывает получить самолеты, пишет РИА Новости.

Он уверен, что после наступательных действий Украина получит поддержку. При этом Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы все было наоборот, но сейчас ситуация такова. Данные заявления президент Украины озвучил на пресс-конференции в Финляндии, на которую он приехал с целью участия в саммите Северных стран и Украины.

Ранее замминистра обороны Соединенных Штатов Америки Колин Каль сообщал, что в случае положительного решения по поставкам истребителей F-16 в Украину США понадобится полтора года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что поставка Киеву истребителей будет привязана к результатам контрнаступления.

Начало контрнаступательной операции в ближайшее время анонсируется зарубежными и украинскими СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оно стартует в ближайшие недели.