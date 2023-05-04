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Депутат Госдумы Бородай: неудачное контрнаступление ВСУ не приведёт к окончанию спецоперации

04 мая 2023 12:04
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Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что неуспех контратаки Украины вовсе не будет означать завершение спецоперации, сообщает РИА Новости.  

Он выразил надежду, что российским военнослужащим удастся пресечь наступление и разгромить врага. Бородай констатировал, что при успешном для российских войск исходе операции украинская сторона может быть заметно ослаблена или утратить управление войсками. Также он подчеркнул, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели военной спецоперации еще не реализованы.  

В МИД РФ предупредили Киев и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ  

# Международная политика

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