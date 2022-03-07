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Крупа, консервы, вода. Гуманитарный груз для украинцев прибыл из России в Гомель

07 марта 2022 11:26
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Накануне гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупа, консервы, вода. Гуманитарный груз для украинцев прибыл из России в Гомель-1

Крупа, консервы, питьевая вода – всего 20 тонн в дальнейшем будет доставлено по месту назначения.

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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