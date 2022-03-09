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Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта

09 марта 2022 06:40
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В Украине 8 марта началась эвакуация мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступил в силу «режим тишины», объявленный российской стороной.  

Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта-1

Договоренности на этот счет были достигнуты в ходе переговоров в Беловежской пуще. Первый этап эвакуации прошел в Сумах. Людей отправили в Полтаву. Гуманитарный коридор также ожил на отрезке Мариуполь – Запорожье. Остальные направления, определенные ранее переговорщиками, пока остались нереализованными.  

Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта-4

Отметим, в ряде украинских городов ситуация сейчас сродни настоящей гуманитарной катастрофе. Сообщается, что счет желающих эвакуироваться в безопасную зону идет на сотни тысяч человек. Сейчас весь мир ждет следующий раунд переговоров. Предполагается, что он также пройдет в Беларуси. Еще одна встреча во благо мира назначена на 10 марта.  

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# Международная политика # Фотофакт

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