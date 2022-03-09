Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта

Договоренности на этот счет были достигнуты в ходе переговоров в Беловежской пуще. Первый этап эвакуации прошел в Сумах. Людей отправили в Полтаву. Гуманитарный коридор также ожил на отрезке Мариуполь – Запорожье. Остальные направления, определенные ранее переговорщиками, пока остались нереализованными.

Отметим, в ряде украинских городов ситуация сейчас сродни настоящей гуманитарной катастрофе. Сообщается, что счет желающих эвакуироваться в безопасную зону идет на сотни тысяч человек. Сейчас весь мир ждет следующий раунд переговоров. Предполагается, что он также пройдет в Беларуси. Еще одна встреча во благо мира назначена на 10 марта.

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