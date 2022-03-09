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«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители

09 марта 2022 13:54
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Украинские военные срывают очередную эвакуацию мирных жителей с опасных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарные коридоры не работают.  

«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители-1

В том числе в Мариуполе, в пригороде которого обезвредили более 1 800 взрывоопасных предметов. Украинские силовики просто не выпускают людей из города. Автобусы, которые ДНР предоставила для вывоза беженцев, возвращаются без людей.  

«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители-4

Жители выбираются из города как могут. Те, кому удалось вырваться, рассказывают, что украинские силовики всячески препятствуют эвакуации, прикрываясь мирными жителями как живым щитом. Кому-то стреляли в спину при попытке эвакуироваться, у некоторых за допуск к гуманитарным коридорам требовали деньги.  

«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители-7

В плену сидим каком-то. «Сидите дома». Используют как живой щит. Эвакуировали российские военные, спасибо им. Потому что обстрел был. Еле выбрались.  

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С момента эскалации обстановки Донбасс уже покинули более 200 тысяч человек, оставив свои дома и семьи. Мариуполь – одна из самых напряженных точек. Люди заблокированы в городе без электричества и связи. Сейчас идет доставка гуманитарной помощи из России.  

«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители-10

Люди тупо умирают с голода, просто с голода. Нет воды, в магазинах нет еды. Мы пошли по магазинам, полки все пустые. У тебя есть на карте деньги, но все только за наличку.  

«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители-13

Масштабную гуманитарную катастрофу в Украине признали в ВОЗ. Необходимым шагом для сокращения числа жертв должен был стать объявленный на 9 марта российской стороной режим тишины. Но украинские военные десятки раз нарушили это условие. Несмотря на то, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль значительные территории, обстрелы не прекращаются. Выпустив 29 гранат, украинские войска обстреляли Горловку.  

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# Международная политика # Татьяна Савчик # Фотофакт

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