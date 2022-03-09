«Нет воды, в магазинах нет еды». Что 9 марта происходит в Мариуполе? Рассказали местные жители

Украинские военные срывают очередную эвакуацию мирных жителей с опасных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарные коридоры не работают.

В том числе в Мариуполе, в пригороде которого обезвредили более 1 800 взрывоопасных предметов. Украинские силовики просто не выпускают людей из города. Автобусы, которые ДНР предоставила для вывоза беженцев, возвращаются без людей.

Жители выбираются из города как могут. Те, кому удалось вырваться, рассказывают, что украинские силовики всячески препятствуют эвакуации, прикрываясь мирными жителями как живым щитом. Кому-то стреляли в спину при попытке эвакуироваться, у некоторых за допуск к гуманитарным коридорам требовали деньги.

В плену сидим каком-то. «Сидите дома». Используют как живой щит. Эвакуировали российские военные, спасибо им. Потому что обстрел был. Еле выбрались.

«Жертвы среди гражданского населения». Народная милиция ДНР о потерях в результате обстрела украинцами – читайте здесь.

С момента эскалации обстановки Донбасс уже покинули более 200 тысяч человек, оставив свои дома и семьи. Мариуполь – одна из самых напряженных точек. Люди заблокированы в городе без электричества и связи. Сейчас идет доставка гуманитарной помощи из России.