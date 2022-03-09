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Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?

09 марта 2022 13:41
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Пекин решительно выступает против антироссийских санкций, поскольку они не принесут мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?-1

Об этом Си Цзиньпин заявил во время видеосаммита с президентом Франции и канцлером Германии. Власти КНР уверены, что ограничительные меры негативно повлияют на стабильность финансового и энергетического рынков, обременят мировую экономику, и так находящуюся под ударом пандемии, что невыгодно всем сторонам.  

Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?-4

Признают зависимость от российских ресурсов уже и в Великобритании, но власти Соединенного Королевства рассчитывают, что жители страны пожертвуют собственным комфортом ради политического давления на Москву.  

Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?-7

Элизабет Трасс, министр иностранных дел Великобритании:  
Конечно, санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым он сталкивается. И это также не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха.  

Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?-10

Глава внешнеполитического ведомства Британии посоветовала переходить на зеленую энергию. Правда, она пока не готова обеспечить бесперебойные поставки электричества. К примеру, в 2021 году больше половины ветрогенераторов не работали из-за неблагоприятной погоды.  

# Санкции # Элизабет Трасс # Си Цзиньпин # Владимир Путин # Фотофакт

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