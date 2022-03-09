Пекин выступил против антироссийских и антибелорусских санкций. Что говорят другие страны?

Пекин решительно выступает против антироссийских санкций, поскольку они не принесут мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Си Цзиньпин заявил во время видеосаммита с президентом Франции и канцлером Германии. Власти КНР уверены, что ограничительные меры негативно повлияют на стабильность финансового и энергетического рынков, обременят мировую экономику, и так находящуюся под ударом пандемии, что невыгодно всем сторонам.

Признают зависимость от российских ресурсов уже и в Великобритании, но власти Соединенного Королевства рассчитывают, что жители страны пожертвуют собственным комфортом ради политического давления на Москву.

Элизабет Трасс, министр иностранных дел Великобритании:

Конечно, санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым он сталкивается. И это также не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха.