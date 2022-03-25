Прямой эфир

За последние сутки свыше 770 человек прибыли из Украины в Беларусь

25 марта 2022 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Больше 6 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь. И это только за месяц. За последние сутки свыше 770 человек. Больше всего транзитом через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За последние сутки свыше 770 человек прибыли из Украины в Беларусь-1

Необходимую медицинскую и психологическую помощь белорусы продолжают оказывать всем нуждающимся. Люди, быт которых уничтожили ВСУ, у нас получили временное место для проживания. Прибывшие украинцы благодарят неравнодушных белорусов и главу нашего государства за поддержку.  

К слову, наш Президент предоставил иностранцам, возвращающимся из Украины к месту своего постоянного проживания, возможность безвизового въезда до 15 апреля. Кроме того, в стране организован сбор гуманитарной помощи украинцам, которые приехали к нам в поисках мирной жизни. Это продукты питания и вещи первой необходимости.  

Читайте также:  

Алексей Бегун: «418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь»  

Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»  

«Плачем, потому что рады. Это же все прошло наконец-то». Украинцы бегут из зоны боевых действий в Беларусь и Россию  

# Беженцы # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам нужно 300 добровольцев срочно». Кто и зачем взялся за оружие на территории Украины?
25 марта 2022 19:09

«Нам нужно 300 добровольцев срочно». Кто и зачем взялся за оружие на территории Украины?

Вся валюта будет оставаться в стране. Как отказ России от доллара при расчётах за поставку газа укрепит рубль?
25 марта 2022 18:05

Вся валюта будет оставаться в стране. Как отказ России от доллара при расчётах за поставку газа укрепит рубль?

Путин: «Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют»
25 марта 2022 17:57

Путин: «Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют»