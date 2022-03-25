За последние сутки свыше 770 человек прибыли из Украины в Беларусь

Больше 6 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь. И это только за месяц. За последние сутки свыше 770 человек. Больше всего транзитом через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимую медицинскую и психологическую помощь белорусы продолжают оказывать всем нуждающимся. Люди, быт которых уничтожили ВСУ, у нас получили временное место для проживания. Прибывшие украинцы благодарят неравнодушных белорусов и главу нашего государства за поддержку.

К слову, наш Президент предоставил иностранцам, возвращающимся из Украины к месту своего постоянного проживания, возможность безвизового въезда до 15 апреля. Кроме того, в стране организован сбор гуманитарной помощи украинцам, которые приехали к нам в поисках мирной жизни. Это продукты питания и вещи первой необходимости.

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