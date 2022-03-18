Алексей Бегун: «418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей.
А ведь при обычных обстоятельствах получить такую возможность не так просто и быстро. Но ситуация вынуждает соседей покидать свою родную страну и обустраиваться в новом доме. Так, только с конца февраля 2022 года к нам уже прибыли 2 305 украинцев. Мы помогаем всем, чем только можем: едой, одеждой, лекарствами, а нуждающимся и жильем. И такие поступки действительно совершаются по-братски. Соседняя Украина – не чужая для белорусов страна. И на протяжении долгого времени мы об этом не только говорим, но и подтверждаем на деле.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси:
Президент Республики Беларусь подписал очередной указ, в котором 418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь. Эти ходатайства органы внутренних дел рассматривали в рамках августовского поручения Президента Республики Беларусь об упрощении процедуры натурализации для определенной категории граждан Украины, которые длительное время проживают на территории нашей страны. И вот логическим завершением их ходатайств был соответствующий указ Президента. Органы внутренних дел оперативно оформляли документы, оказывали содействие заявителю в оформлении их и направляли в установленном порядке для рассмотрения в Администрацию Президента Республики Беларусь. Отрадно также то, что, несмотря на определенные политические события, мы опросили всех граждан Украины, которые подали ходатайство, каждый из них высказал намерение приобрести гражданство Республики Беларусь.
Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы». Подробнее здесь.