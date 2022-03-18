Алексей Бегун: «418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей.

А ведь при обычных обстоятельствах получить такую возможность не так просто и быстро. Но ситуация вынуждает соседей покидать свою родную страну и обустраиваться в новом доме. Так, только с конца февраля 2022 года к нам уже прибыли 2 305 украинцев. Мы помогаем всем, чем только можем: едой, одеждой, лекарствами, а нуждающимся и жильем. И такие поступки действительно совершаются по-братски. Соседняя Украина – не чужая для белорусов страна. И на протяжении долгого времени мы об этом не только говорим, но и подтверждаем на деле.