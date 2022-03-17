«Плачем, потому что рады. Это же всё прошло наконец-то». Украинцы бегут из зоны боевых действий в Беларусь и Россию

Белорусская сторона продолжает оказывать содействие украинцам и предоставляет возможность въезда на территорию нашей страны. В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Под пулями все там, все горит. Нет ни дорог, ни домов. Вообще ничего нет. И все это время «Азов» просто прятались за нами. Мы были живая стена их и все.

Эта женщина из Мариуполя 15 суток провела в подвале, пока националисты держали город в окружении и страхе. Без воды, еды, электричества и связи несчастные люди даже не знали о существовании гуманитарных коридоров. Всего с момента их открытия из Мариуполя удалось эвакуировать 33 тысячи человек. Большинство из них выбрали маршруты, ведущие в Россию.