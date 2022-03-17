«Плачем, потому что рады. Это же всё прошло наконец-то». Украинцы бегут из зоны боевых действий в Беларусь и Россию
Белорусская сторона продолжает оказывать содействие украинцам и предоставляет возможность въезда на территорию нашей страны. В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Под пулями все там, все горит. Нет ни дорог, ни домов. Вообще ничего нет. И все это время «Азов» просто прятались за нами. Мы были живая стена их и все.
Эта женщина из Мариуполя 15 суток провела в подвале, пока националисты держали город в окружении и страхе. Без воды, еды, электричества и связи несчастные люди даже не знали о существовании гуманитарных коридоров. Всего с момента их открытия из Мариуполя удалось эвакуировать 33 тысячи человек. Большинство из них выбрали маршруты, ведущие в Россию.
– Как узнали, что гуманитарный коридор открыли?
– Мы случайно узнали, соседи сказали. Мы быстренько собрались и бегом.
Плачем, потому что рады. Это же все прошло наконец-то. Ни взрывов, ничего, даже спокойно все.
Это все время мы просто сидели в подвале, в погребе сидели, прятались. И в первое время, первые четыре дня, когда мы сидели в погребе, именно в погребе в нас влетел снаряд. Двухэтажный дом, и в нас влетел снаряд.
На сегодня силы ДНР уже освободили около 95 % своей территории. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 300 снарядов и мин. В самом Донецке, Горловке и других городах по-прежнему критическая ситуация с водой и электричеством. Спасает только регулярная гуманитарная помощь от российского МЧС – хлеб, вода, консервы и предметы первой необходимости. На этой неделе доставлено уже более 500 тонн.