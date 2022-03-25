Вся валюта будет оставаться в стране. Как отказ России от доллара при расчётах за поставку газа укрепит рубль?
Россия перейдет с евро и доллара на рубли при расчетах за поставку газа с покупателями из «недружественных стран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что коллективный Запад для взаиморасчетов с Россией будет вынужден сначала привезти в Москву валюту, купить за нее рубли и расплатиться уже ими за товары и услуги с российскими компаниями.
Получается, 100 % валютной выручки будет оставаться на внутреннем рынке, что в перспективе должно привести к укреплению рубля. Комплекс мер по переводу оплаты на российские рубли должен быть реализован «в самое короткое время».
Финансовая экспансия российского рубля – стратегический ход конем, и здесь ничего личного, только деньги. Чтобы понять объемы вытеснения доллара и евро, можно озвучить всего лишь одну цифру. Экспорт газа Россией в 2021 году составил 55 миллиардов долларов. Это без нефти, черной металлургии, продовольствия и прочего, без чего, к слову, мировой экономике тоже не обойтись.
Контрсанкции Москвы в отказе от долларов во взаиморасчетах вызвали эффект домино. Сегодня переговоры о полном и окончательном переходе на национальные валюты ведут уже Китай, Индия и Турция. Взаиморасчеты, не связанные с Россией, также подвергаются дедолларизации. Например, близкий союзник США (Саудовская Аравия) решила перейти на юани в расчетах с Китаем за поставляемую нефть. Национальной валютой расплачиваться со странами, которые ввели против нашей страны санкции, будет и Беларусь. С 18 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже начали торговать китайскими юанями.
По оценкам экспертов, снижение влияния доллара даже на 10 % ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса. В этой ситуации вывод средств из валютных активов ускорится, и страны, которые сейчас откажутся от доллара, пострадают меньше всего. Но главным результатом этого процесса станет возвращение экономического суверенитета и независимости. Неудивительно, что западные лидеры в откровенном шоке. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала желание любыми способами обойти решение Путина о переходе на рубль. Однако нефтегазовая зависимость Евросоюза скорее принудит Брюссель согласиться на условия Москвы, чем замерзнуть предстоящей зимой от обостренного чувства собственного достоинства.
Путин: «Коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют» – подробнее здесь.