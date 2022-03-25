Вся валюта будет оставаться в стране. Как отказ России от доллара при расчётах за поставку газа укрепит рубль?

Россия перейдет с евро и доллара на рубли при расчетах за поставку газа с покупателями из «недружественных стран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что коллективный Запад для взаиморасчетов с Россией будет вынужден сначала привезти в Москву валюту, купить за нее рубли и расплатиться уже ими за товары и услуги с российскими компаниями.

Получается, 100 % валютной выручки будет оставаться на внутреннем рынке, что в перспективе должно привести к укреплению рубля. Комплекс мер по переводу оплаты на российские рубли должен быть реализован «в самое короткое время».