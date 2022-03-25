«Нам нужно 300 добровольцев срочно». Кто и зачем взялся за оружие на территории Украины?

Пока Байден готовит речь, Минобороны России действует. Одно из самых значимых достижений спецоперации – уничтожение «Искандерами» базы подготовки иностранных наемников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летчики ВКС России нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. В результате легкобронированная техника и ротный опорный пункт националистов были полностью уничтожены. О том, кто защищает Украину и ради чего готов убивать, – в репортаже.

Хорваты, литовцы, шведы, норвежцы. Сегодня рубежи Украины защищают далеко не украинские войска, а интернациональный легион. Резидент КВН Владимир Зеленский не раз заявлял, что воевать за Украину будут 16 тысяч иностранных «добровольцев». Под это дело им даже отменили визы. Большинство из легионеров – бывшие военные. Служили в Афганистане, откуда бежали полгода назад вместе со всеми войсками коалиции. Сафари в Украине для одних – возможность развлечься, для других – новая попытка засунуть голову в пасть войны. Кто-то из них уже попробовал кровь на вкус и по-другому не может, а кто-то хочет заработать.

Эдуард Басурин, официальный представитель управления Народной милиции ДНР:

При детальном изучении оставленных в пункте дислокации украинских националистских документов нашими специалистами обнаружены очередные доказательства участия в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины иностранных наемников, которые целенаправленно приехали на территорию Украины в период с 2015 по 2017 год и встали на сторону националистов.

Продажные убийцы. Им обещают хорошие деньги, а взамен ждут хорошей работы. Поэтому и бросают в самое пекло, чтобы в итоге не заплатить. Такова стандартная логика поведения заказчика с подобными людьми. Под статус военнопленных они тоже не попадают. А по действующим законам Украины их деятельность является преступной, поэтому Зеленскому пришлось срочно менять законодательство.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Мы вынуждены направить силы в Восточную Европу. Нам придется прибегнуть к так называемой task force, мы также направим до 200 кораблей в Черное море. У нас нет выхода, НАТО – это оборонный альянс.

Мифическая честь и доблесть. Под бандеровскими лозунгами в бой идут и беглые белорусы. Их так называемые добровольческие формирования созданы не для решения боевых задач, а для демонстрации некой символической солидарности с Украиной. Едут они туда, чтобы взять в руки оружие, которое киевская власть раздает всем желающим. И дело тут даже не в желании помочь. Реальная цель таких псов войны – запись постановочных видео и пиар своего участия.

Наши белорусские добровольцы воюют на стороне Украины против российского агрессора с 2014 года. Мы считаем, что мы должны быть там и должны помочь. Не все белорусы – агрессоры. Гэта наш супольны абавязак, незалежная Украина – гэта незалежная Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!

Есть также сведения о работе беглых с Главным управлением разведки Минобороны Украины, в основном по линии бывших оппозиционных фондов. В Сети они раздули целую вселенную лжи. Под видом рекламы показывают украинскую военную пропаганду. Но пока получается топорно. Ведь, кроме как собирать деньги в своих оппозиционных чатах, они, по сути, ничего и не умеют.

Внимание, внимание, внимание. Это обращение к белорусским добровольцам, готовым защищать Украину с оружием в руках. Процесс начинает становиться более организованным. Мы на связи с командиром иностранного легиона. Пожалуйста, обратитесь по следующему адресу. Адрес внизу. В Варшаве есть контактное лицо. Нам нужно 300 добровольцев срочно. И еще 300 в течение недели. Дзякуй вялікі.