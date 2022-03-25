Путин: «Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют»

Россия перейдет с евро и доллара на рубли при расчетах за поставку газа с покупателями из «недружественных стран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что коллективный Запад для взаиморасчетов с Россией будет вынужден сначала привезти в Москву валюту, купить за нее рубли и расплатиться уже ими за товары и услуги с российскими компаниями.
Получается, 100 % валютной выручки будет оставаться на внутреннем рынке, что в перспективе должно привести к укреплению рубля. Комплекс мер по переводу оплаты на российские рубли должен быть реализован «в самое короткое время».
Владимир Путин, президент России:
Коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют – об этом тоже мы уже говорили, – перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает – и так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Я уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.
Вся валюта будет оставаться в стране. Как отказ России от доллара при расчетах за поставку газа укрепит рубль – подробнее здесь.